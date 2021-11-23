Военный эксперт: Польша сознательно идет на обострение ситуации на границе

23 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Скопление польских военных на границе - серьезный вызов стабильности в регионе. Такое мнение в эфире телеканала "Беларусь 1" высказал российский военный эксперт и журналист Иван Коновалов, комментируя ситуацию на белорусско-польской границе, сообщает БЕЛТА.

"Огромное количество польских военных находится на границе, и это серьезный вызов в принципе политической стабильности в регионе. То есть накапливание полноценных частей Вооруженных сил Польши вдоль границы должно вызывать справедливую тревогу у белорусского руководства и в целом у российского тоже, поскольку мы - Союзное государство. Но Польша сознательно идет на обострение, чтобы вызвать реакцию со стороны Брюсселя и Вашингтона", - сказал Иван Коновалов.

По его словам, к сожалению, беженцы оказались заложниками данной ситуации. "Хотя мы знаем, что те беженцы, которые идут через Италию, не являются причиной для подобных инцидентов", - констатировал эксперт.-0-