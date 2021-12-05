Военный эксперт: Польша в ситуации с беженцами ведет рискованную игру на грани фола

5 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Польша в ситуации с беженцами ведет рискованную игру на грани фола, заявил в эфире телеканала "Беларусь 1" военный эксперт, редактор журнала "Арсенал Отечества" (Россия) Алексей Леонков, комментируя ситуацию на белорусско-польской границе, сообщает БЕЛТА.

"Это очень такая рискованная игра на грани фола. С военной точки зрения то, что сейчас происходит на границе с Беларусью и Калининградской областью, конечно, назвать подготовкой к полномасштабным боевым действиям, что блок НАТО ринется в нашу сторону, нельзя. Однако присутствует тот самый элемент военной провокации, которая может спровоцировать какой-либо конфликт, который может развиться вообще в глобальный конфликт, - сказал Алексей Леонков. - Конечно, затравщиком всего это выступает Польша и Прибалтика. Вся эта шумиха направлена на то, чтобы все-таки добиться единства НАТО в определенных вопросах".

Эксперт напомнил, что до этого времени беженцы свободно пересекали границу и ни у кого это вопросов не вызывало. "После сирийских событий в 2015-2016 годах потоки шли беженцев, но они шли в основном через Турцию. Сейчас в связи с пандемией маршрут усложнился - Беларусь стала тем пересадочным хабом, через который беженцы со всеми официально оформлеными документами едут к месту назначения - в Германию. Но тут начинается вот эта истерия о том, что мы якобы беженцев используем в качестве какого-то оружия по развалу Европы. Бред. Но под этот бред Польша выдвинула войска, начала говорить о том, что она задействует четвертый параграф Вашингтонского договора. Это договор НАТО, в котором одна из стран, входящих в блок НАТО может созвать для консультации всех других членов НАТО, чтобы обсудить возможность предотвращения агрессии на ее границе", - отметил военный эксперт.

По словам Алексея Леонкова, многие страны НАТО оказались не готовы к этому. "Я назову такие страны, как Франция и Германия. Для них эти эпатажные движения Польши оказались в принципе неожиданностью. Но понятно, что за Польшей стоят Соединенные Штаты Америки", - добавил он.-0-