Военный эксперт: сознанием белорусов пытаются манипулировать из-за границы

30 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сознанием белорусов пытаются манипулировать из-за границы, заявил в эфире СТВ военный эксперт, доктор военных наук Александр Павловский, сообщает БЕЛТА.

"На самом деле кто-то пытается манипулировать сознанием людей, проводя всю позицию, как это делается во многих цветных революциях, как это делается в гибридных войнах, когда людям бросают непроверенную информацию. Вводят людей в ситуацию, когда не знаешь, чему верить, - сказал Александр Павловский. - И здесь надо отметить высокие технологии кого-то, потому что явного лидера нет. А технологии приходят, к сожалению, из-за границы", - сказал Александр Павловский.

Военный эксперт подчеркнул: "В любом государстве есть институты власти. Они должны всегда выполнять свои функции. Это касается всех, в том числе Министерства обороны. Функция Министерства обороны, как института власти - обеспечить национальную независимость от внешних угроз и стабильность государства внутри. Потому, что каждый офицер, каждый солдат является защитником родины. И если он видит, что государство пытаются разрушить, он должен его защитить. Нельзя манипуляцией привести общество в такое состояние, что стихийные позиции определенного количества людей могут привести к потере того, что было сделано нами всеми".-0-