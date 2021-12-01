Военный эксперт: США проводят операцию по вовлечению России в вооруженный конфликт в Европе

1 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. США проводят операцию по вовлечению России в вооруженный конфликт в Европе. Такое мнение высказал независимый военный эксперт Александр Алесин в программе "Объективно" на телеканале ОНТ, сообщает БЕЛТА.
"Похоже, что Соединенные Штаты проводят глобальную операцию по вовлечению Российской Федерации в крупный кровопролитный вооруженный конфликт в Европе, чтобы намечаемую связку "Китай - Россия" как-то разорвать", - сказал Александр Алесин.
По его мнению, беженцы на белорусско-польской границе используются для отвлечения внимания Беларуси. На это направлена и милитаризация белорусских соседей в ЕС. "Здесь беженцы как расходный материал, который призван своими головами проломить оборону Беларуси и России", - заявил эксперт.-0-