Военный факультет БГУ признан лучшим среди профильных факультетов вузов

22 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Военный факультет БГУ признан лучшим среди профильных факультетов учреждений высшего образования, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Белгосуниверситета.

Второе место у военного факультета Гродненского государственного университета имени Янки Купалы, на третьем - факультет противовоздушной обороны Военной академии. Конкурс-смотр проводился с 1 октября по 10 ноября.

Всего была оценена деятельность десяти факультетов белорусских вузов. Комиссия рассмотрела учебную, учебно-методическую, идеологическую и научную работу. Также внимание было уделено материально-техническому обеспечению, образовательному процессу и безопасности военной службы. Проверку прошли как курсанты, так и профессорско-преподавательский состав. Окончательные итоги состязания высчитывала компьютерная программа, куда вводились полученные результаты анализа.

В состав комиссии вошли представители Министерства обороны и Генштаба Вооруженных Сил, военных факультетов вузов. Награды победителям сегодня вручил начальник управления военного образования Вооруженных Сил Игорь Слуцкий. Организатором смотра-конкурса выступало Министерство обороны Беларуси.-0-