Военный комиссар: у молодежи сложилось ложное впечатление, что благополучие - это константа

24 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. У современной молодежи сложилось ложное впечатление, что мир, стабильность и благополучие в стране - это константа. Такое мнение высказал военный комиссар Гомельской области полковник Андрей Кривоносов в программе "Марков. Ничего личного" на телеканале ОНТ, сообщает БЕЛТА.

"Нашей современной молодежи гораздо меньше пришлось преодолеть трудность в своей жизни. По моему мнению, для них мир и стабильность - это какая-то постоянная величина, априорная. С одной стороны, слава богу: ведь для этого их деды и мы, их родители, много работали, чем-то жертвовали. С другой стороны, у молодых людей сформировалось ложное впечатление, что благополучие никуда не денется, и поэтому можно смело выйти и выразить свою позицию противоправными действиями, после этого наделать селфи, выложить это все в соцсетях, получить кучу лайков, и все - ты герой", - сказал Андрей Кривоносов.

Военный комиссар заметил, что учеба, работа, служба в армии, даже присоединение к партии для выражения своей позиции или участие в местных выборах требуют определенных усилий. Поэтому порой менее привлекательны для молодежи.

"Надевая военную форму, молодые люди получают ощущение очень важной вещи - свою причастность. Только ты, никто другой, если наступит беда, должен защитить мирную жизнь своей страны. И когда ты это осознаешь, то понятия мира и стабильности будут выглядеть не просто как слова", - добавил офицер.-0-