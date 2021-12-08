Военный комитет ОДКБ обсудил угрозы безопасности, развитие Коллективных авиационных сил

8 декабря, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Заседание Военного комитета по вопросам развития военного сотрудничества государств - членов Организации Договора о коллективной безопасности состоялось сегодня в режиме видеоконференции, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Объединенного штаба ОДКБ.

"Обсуждены вызовы и угрозы военной безопасности в Восточно-Европейском, Кавказском и Центрально-Азиатском регионах коллективной безопасности, а также вопросы дальнейшего развития Коллективных авиационных сил и организации противовоздушного прикрытия коалиционных группировок войск при их развертывании и применении в регионах коллективной безопасности, - рассказали в пресс-службе. - Определены направления дальнейшей работы по совершенствованию объектов военной инфраструктуры на территории Таджикистана в интересах развертывания коалиционных группировок коллективных сил ОДКБ".

Члены Военного комитета проинформированы о приоритетных направлениях деятельности ОДКБ в военной сфере, предложенных Арменией в период председательства в организации в 2022 году, о государственных органах Кыргызстана, действующих в сфере обеспечения обороны. О ходе работы по привлечению миротворческого потенциала ОДКБ к миротворческой деятельности ООН сообщил начальник Объединенного штаба ОДКБ Анатолий Сидоров. Он, в частности, отметил, что в настоящее время учрежден институт специального представителя генерального секретаря ОДКБ по вопросам миротворчества, создана совместная рабочая группа представителей Секретариата ОДКБ, Объединенного штаба ОДКБ и Секретариата ООН по вопросам миротворчества. Для изучения практического опыта проведения миротворческих операций под эгидой ООН в эти дни представители Секретариата и Объединенного штаба ОДКБ находятся в рабочей поездке в Ливане с целью посещения миротворческой миссии ООН UNIFIL. Анатолий Сидоров добавил, что определен порядок подготовки военных наблюдателей и офицеров штабов для участия в миротворческих операциях.

На заседании одобрена деятельность Михайловской военной артиллерийской академии в качестве базовой организации по подготовке военных кадров для государств - членов ОДКБ по специальностям ракетных войск и артиллерии.

Подводя итоги, председатель Военного комитета ОДКБ, начальник Генерального штаба Вооруженных сил России - первый заместитель министра обороны РФ Валерий Герасимов отметил: "Состоялся обстоятельный обмен мнениями о состоянии военно-политической обстановки в регионах коллективной безопасности. Подтверждено единое понимание генеральными штабами вооруженных сил стран ОДКБ характера вызовов и угроз военной безопасности. Договорились координировать совместные действия по их нейтрализации и совершенствовать военный потенциал ОДКБ".

В заседании приняли участие начальники генеральных штабов вооруженных сил Беларуси, Армении, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, заместитель генерального секретаря ОДКБ Тахир Хайрулоев.-0-