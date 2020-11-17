Военный комитет ОДКБ обсудит вызовы и угрозы безопасности

17 ноября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Заседание Военного комитета по вопросам развития военного сотрудничества государств - членов Организации Договора о коллективной безопасности состоится 19 ноября в режиме видеоконференции, сообщил БЕЛТА пресс-секретарь Объединенного штаба ОДКБ Владислав Щегрикович.

"Будут обсуждаться вызовы и угрозы военной безопасности в регионах коллективной безопасности, основные направления развития военного сотрудничества государств - членов ОДКБ на среднесрочную перспективу, а также вопросы совместной подготовки войск (коллективных сил) ОДКБ в 2021 году", - отметил пресс-секретарь.

Члены Военного комитета будут проинформированы о рабочих встречах представителей медицинских служб оборонных ведомств государств - членов ОДКБ и о результатах первого этапа комплексной научно-исследовательской работы, направленной на совершенствование Коллективных авиационных сил ОДКБ.

Заседание пройдет под руководством председателя Военного комитета, начальника Генерального штаба Вооруженных сил России - первого заместителя министра обороны РФ генерала армии Валерия Герасимова. Планируется участие начальников генеральных штабов вооруженных сил Беларуси, Армении, Казахстана, Таджикистана, первого заместителя начальника Генерального штаба Вооруженных сил Кыргызстана, начальника Объединенного штаба ОДКБ, а также заместителя генерального секретаря ОДКБ Петра Тихоновского.-0-