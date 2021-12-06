Военный комитет ОДКБ рассмотрит угрозы безопасности, развитие авиации и ПВО

6 декабря, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Заседание Военного комитета по вопросам развития военного сотрудничества государств - членов Организации Договора о коллективной безопасности состоится 8 декабря в режиме видеоконференции, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Объединенного штаба ОДКБ.

"Будут обсуждаться вызовы и угрозы военной безопасности в Восточно-Европейском, Кавказском и Центрально-Азиатском регионах коллективной безопасности, а также вопросы дальнейшего развития Коллективных авиационных сил и организации противовоздушного прикрытия коалиционных группировок войск при их развертывании и применении в регионах коллективной безопасности", - рассказали в пресс-службе.

Члены Военного комитета будут проинформированы о приоритетных направлениях деятельности ОДКБ в военной сфере, предложенных Арменией в период председательства в организации в 2022 году, о государственных органах Кыргызстана, действующих в сфере обеспечения обороны, о ходе работы по привлечению миротворческого потенциала ОДКБ к миротворческой деятельности ООН и о подготовке Михайловской военной артиллерийской академией (г.Санкт-Петербург) военных кадров для государств - членов ОДКБ по специальностям ракетных войск и артиллерии.

Мероприятие пройдет под руководством председателя Военного комитета, начальника Генерального штаба Вооруженных Сил России - первого заместителя министра обороны РФ генерала армии Валерия Герасимова. В нем примут участие начальники генеральных штабов вооруженных сил Беларуси, Армении, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров и заместитель генерального секретаря ОДКБ Тахир Хайруллоев.-0-