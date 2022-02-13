Военный обозреватель: США превратили Европу в свой милитаризованный плацдарм

13 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. США превратили Европу в свой милитаризованный плацдарм, заявил в эфире ОНТ российский военный обозреватель Виктор Баранец, сообщает БЕЛТА.

По его словам, Западу не дают покоя белорусско-российские учения. "Больше всего, конечно, свербит у Соединенных Штатов Америки. Почему? Вы должны понимать. Соединенные Штаты Америки превратили Европу, я даже не побоюсь сказать, в свой милитаризованный плацдарм", - сказал Виктор Баранец.

Военный обозреватель подчеркнул: "Именно в натовскую Европу Соединенные Штаты Америки стахановскими темпами сбывают свои вооружения. Более того, они даже требуют от Польши, Прибалтики, Румынии, Болгарии побыстрее отказываться от советских вооружений. Потому, что армии этих государств на 95% оснащены еще советскими вооруженными. А вы понимаете, что этим вооружениям по 40 по 50 лет, а Америка в этом случае навязывают им свои вооружения и помогает своему военно-промышленному комплексу захлебываться от прибыли и денег".-0-