Военный обозреватель: Запад хочет превратить Украину в своего главного антироссийского бульдога

13 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Запад хочет превратить Украину в своего главного антироссийского бульдога, заявил в эфире ОНТ российский военный обозреватель Виктор Баранец, сообщает БЕЛТА.

"Запад хочет превратить Украину в своего главного антироссийского бульдога", - сказал Виктор Баранец.

Военный обозреватель подчеркнул, что к белорусским и российским границам приближается мощная военная инфраструктура. "Совершенно понятно зачем это делается. Это не только потому, что пушки нацелены на Беларусь или на Россию, решаются еще мощные экономические задачи. Идет большая экономическая война за Европу. Когда нам обещают перерезать Северный поток -2, когда нам зарубают экономические контракты с европейскими странами и, естественно, лакомым куском для США были бы и промышленный потенциал, и земли Беларуси", - отметил он.

Виктор Баранец констатировал: "Вы очень вкусный кусочек для Запада. Только вот не получается съесть Беларусь и превратить ее в общем-то в собственный базар. Теперь уже не получится".-0-