Военный парад и массовый театрализованный эпизод в честь Дня Независимости пройдут в Минске

3 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Парад войск Минского гарнизона и массовый театрализованный эпизод "Беларусь гераічная" пройдут сегодня в Минске в честь Дня Независимости, сообщает БЕЛТА.

Военный парад начнется в 21.00 с пролета авиации. В небе над столицей можно будет увидеть современные боевые самолеты и вертолеты военной авиации Беларуси и России.

Затем в парадном строю пройдут парадные расчеты, 25 пеших и 24 - с военной техникой. Знаменные группы пронесут перед трибунами Знамя Победы, Государственный флаг Беларуси и флаг СССР, за ними проследуют штандарты фронтов, освобождавших Беларусь. Впервые в парадном строю будут боевые знамена партизанских формирований времен войны. На начало операции "Багратион" на территории Беларуси действовало 148 партизанских бригад и 53 отдельных партизанских отряда. После боевых знамен пройдет партизанский парадный расчет, символизирующий всенародный характер борьбы.

Впервые в параде примут участие три расчета военнослужащих-женщин: два от Вооруженных Сил и один от Министерства внутренних дел. В прошлом году был только один парадный расчет.

Особенность парада в том, что на нем покажут большое количество образцов новой или модернизированной техники. В составе механизированной колонны ее будет около 70%. К примеру, Госкомвоенпром представит шесть новинок вооружения, среди которых и белорусский зенитный ракетный комплекс "Бук-МБ3К". Но возглавит колонну по традиции легендарный советский танк Т-34 - символ Великой Отечественной войны.

Завершится праздничное шествие войск Минского гарнизона плац-парадом сводной роты почетного караула Минской военной комендатуры. Всего в военном параде задействуют более 5 тыс. военнослужащих, в составе механизированной колонны - более 280 единиц колесной и гусеничной техники, а в воздушном параде - около 50 самолетов и вертолетов.

В этом году в параде планируется участие военнослужащих восьми зарубежных государств: Азербайджана, Армении, Казахстана, Китая, Кыргызстана, России, Таджикистана, Узбекистана.

После парада состоится массовый театрализованный эпизод "Беларусь гераічная", который продемонстрирует борьбу белорусского народа за освобождение от немецко-фашистских захватчиков. Далее запланирована акция "Споем гимн вместе". Ее финальным аккордом станет праздничный салют. А затем у обелиска "Минск - город-герой" жителей и гостей столицы будет ожидать гала-концерт.-0-