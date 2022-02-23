Военный: работа с молодежью - приоритет для Вооруженных Сил Беларуси

23 февраля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Работа с молодежью всегда была приоритетной задачей для Вооруженных Сил Беларуси. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказал заместитель командующего войсками по идеологической работе - начальник отдела идеологической работы Западного оперативного командования Дмитрий Бекрень.

"Это наше будущее поколение. От того, как мы наладим связь с молодежью, зависит, каких защитников нашего Отечества вырастим. Мы прилагаем максимум усилий: постоянно взаимодействуем с кадетским училищем, патриотическими классами Гродненской области и Гродно. За каждой воинской частью закреплена определенная школа, где офицеры тесно общаются с ребятами. И такая работа дает результаты", - рассказал Дмитрий Бекрень.

Начальник отдела добавил, что интерес к военной службе у молодых людей был всегда. Задача, стоящая перед военными, - со всей ответственностью подойти к воспитанию молодых людей, которые с гордостью будут служить в Вооруженных Силах и на отлично справляться с поставленными задачами.

"2021 год был непростым. Он был насыщен мероприятиями по оперативно-боевой подготовке. Соединения Западного оперативного командования принимали в них активное участие. Так, прошли совместные стратегические учения "Запад-2021". По их завершении мы получили хорошую оценку от всего руководящего состава Вооруженных Сил Беларуси. Важные задачи стоят перед нами и в этом году", - добавил Дмитрий Бекрень.-0-