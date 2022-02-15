Воин-интернационалист: мы должны сделать все, чтобы над нашей землей было мирное небо

15 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мы должны сделать все, чтобы над нашей землей было мирное небо. Об этом заявил журналистам председатель Минской городской организации ветеранов войны в Афганистане "Память" Владимир Шоков. Сегодня на острове Мужества и Скорби в Минске он почтил память воинов-интернационалистов, которые погибли во время боевых действий в Афганистане, передает корреспондент БЕЛТА.

"По приказу Родины мы входили в Афганистан, по приказу мы вышли из Афганистана с боевыми поднятыми знаменами. 33 года уже прошло после тех событий. Что для нас этот памятный день? Это прежде всего торжественный и траурный день. Торжественный - для тех, кто вернулся живым и здоровым, и траурный день для матерей и вдов погибших, которые не дождались своих сыновей и мужей. И в этот день мы хотим помянуть наших боевых друзей, с нашей молодежью отдать дань памяти этим людям, а также вспомнить о тех днях, которые мы пережили на той Афганской войне", - сказал Владимир Шоков.

Председатель организации добавил: "Мы надеемся на то, что это была последняя война на всей планете. И сделаем все для того, чтобы было мирное небо над нашей землей".-0-

Фото Оксаны Манчук