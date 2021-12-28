Воинов: обвинения Беларуси в создании ситуации на границе не выдерживают никакой критики

28 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Обвинения Беларуси в создании сложившейся ситуации на границе не выдерживают никакой критики, заявил начальник Департамента международного военного сотрудничества - помощник министра обороны по вопросам международного военного сотрудничества Олег Воинов, передает корреспондент БЕЛТА.

"Обвинения Республики Беларусь в создании сложившейся ситуации на границе не выдерживают никакой критики, - сказал Олег Воинов. - Беларусь не является ни источником, ни причиной этой ситуации. Об этом было уже неоднократно сказано на всех уровнях государственной власти. Кроме того, очевидно, что Республика Беларусь, исходя из географического положения и открытости, выступает лишь в качестве транзитного пункта на пути беженцев, а конечной точкой являются страны Европейского союза, прежде всего Германия, Франция и Великобритания".

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Фото Леонида Щеглова