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Общество
28 декабря 2021, 14:53

Воинов: у границы с Беларусью сосредоточено до 15 тыс. польских военнослужащих

Фото из архива
Фото из архива

28 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. У границы с Беларусью в настоящее время сосредоточено до 15 тыс. польских военнослужащих, заявил начальник Департамента международного военного сотрудничества - помощник министра обороны по вопросам международного военного сотрудничества Олег Воинов, передает корреспондент БЕЛТА.

"Осенью текущего года Польша значительно нарастила количество своих военнослужащих на белорусско-польской границе. В настоящее время у границы с Республикой Беларусь сосредоточено, по разным данным, от 12 до 15 тыс. военнослужащих Войска Польского (это без учета личного состава других силовых ведомств), - сказал Олег Воинов. - На протяжении более двух месяцев по различным каналам мы доводили до польской стороны свою озабоченность и призывали к действиям в соответствии с Венским документом 2011 года и двусторонними региональными договоренностями, принятыми нашими государствами в развитие Венского документа. Полагаем, что приглашение белорусских представителей для наблюдения за военной деятельностью в приграничном районе, посещение белорусскими инспекторами районов на польской территории, в отношении которых существуют очевидные основания для озабоченностей, позволили бы снизить уровень напряженности, возникшей между нашими государствами".

Начальник департамента отметил: польской стороне также неоднократно предлагалось провести двустороннюю рабочую встречу по линии верификационных органов для уточнения ряда вопросов, касающихся наращиваемого контингента на границе с Республикой Беларусь и выработки порядка дальнейшей совместной работы. "К сожалению, как мы смогли убедиться на собственном опыте, вышеназванные международные договоренности не работают именно тогда, когда они обязаны работать, а именно в ситуации кризиса. Эффективные инструменты есть, но не используются. Все сводится к безрезультатным переговорам и бумаготворчеству для создания иллюзии какой-то деятельности. Реальная эффективность существующих мер доверия и безопасности в критический момент стремится к нулю", - подчеркнул он.

У польских коллег в этом конкретном случае белорусская сторона не запрашивала ничего сверхъестественного, исключительно намереваясь убедиться, что тысячи военнослужащих вместе с военной техникой не осуществляют никакой военной деятельности, а находятся у наших границ лишь для противодействия нескольким тысячам безоружных беженцев. "Большая часть этих беженцев, кстати, уже покинула Беларусь. При этом не слышно, чтобы по другую сторону границы начался отвод войск или было хотя бы озвучено такое намерение. Как нам кажется, требовать применения верификационных механизмов в этом случае - это наше право, не только основанное на здравом смысле, но и подкрепленное соответствующими международными правовыми нормами. И это, в конце концов, наша обязанность перед собственным народом", - констатировал Олег Воинов.

Вместе с тем польская сторона на сегодняшний день не предложила ни одного варианта, чтобы можно было убедиться, что существенная в военном отношении деятельность у нашей границы не ведется.

"Будем откровенными, ссылки на COVID-19 в данном случае неуместны. Со всей уверенностью утверждаю, что приезд в Польшу 3-4 белорусских инспекторов, соблюдающих все возможные меры предосторожности, никак не ухудшил бы эпидемиологическую ситуацию в государстве и не подверг бы опасности жизнь и здоровье польских военнослужащих. Эффект же для региональной безопасности был бы значительным. Руководство польского оборонного ведомства и других государственных структур на регулярной основе проводит встречи со своими союзниками по ЕС и НАТО, несмотря на заявления о закрытии территории из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки. COVID-19 не стал препятствием для наращивания на польской территории иностранного военного присутствия. Таким образом, все заявления польской стороны о закрытости являются не более чем надуманным предлогом для отмены неудобных мероприятий, - добавил начальник департамента. - Как тут не задаться вопросом: "А может, есть что скрывать?"-0-

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