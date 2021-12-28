Воинов: у западных границ Беларуси фиксируется высокий уровень иностранного военного присутствия

28 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. У западных границ Беларуси фиксируется высокий уровень иностранного военного присутствия, заявил начальник Департамента международного военного сотрудничества - помощник министра обороны по вопросам международного военного сотрудничества Олег Воинов, передает корреспондент БЕЛТА.

"Ни одна перегруппировка воинской части, подразделения не может оставаться незамеченной. Все проводимые и спланированные к проведению мероприятия есть не что иное, как вынужденная ответная реакция на процессы, происходящие вокруг наших границ. В качестве примера одного из таких мероприятий можно привести совместное патрулирование воздушного пространства Республики Беларусь силами наших Военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны и Воздушно-космических сил Вооруженных сил Российской Федерации, - сказал Олег Воинов. - При этом мы не изобрели ничего нового, в сопредельных государствах с 2004 года на постоянной основе проводится совместная операция НАТО по патрулированию воздушного пространства в качестве инструмента реагирования на возможные вызовы и угрозы. Однако информация о проводимой военной деятельности не поступает, а наращивание планомерно движется вперед. Мы продолжаем фиксировать высокий уровень иностранного военного присутствия у западных границ Республики Беларусь".

По его словам, не может не беспокоить тот факт, что в Восточной Европе только в рамках проводимых операций и миссий на ротационной основе дислоцируется формирование численностью свыше 10 тыс. военнослужащих. "При этом постоянно расширяются масштабы мероприятий оперативной и боевой подготовки при одновременном увеличении численности участвующего в них личного состава. На маневрах отрабатываются варианты переброски в Польшу и страны Балтии воинских формирований, как с континентальной части США, так и с Западной Европы, создание и применение многонациональных группировок войск в операциях различной интенсивности", - подчеркнул он.-0-