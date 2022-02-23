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23 февраля 2022, 15:55

Воинский контингент экскурсантов побывал во Дворце Независимости

23 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В День защитников Отечества и Вооруженных Сил Республики Беларусь во Дворце Независимости состоялась экскурсия для военных - лучших представителей Военной академии и 120-й гвардейской отдельной механизированной бригады, передает корреспондент БЕЛТА.

Такой символический подарок экскурсанты восприняли с воодушевлением. Уникальная возможность - посетить в этот праздник один из главных символов суверенитета и независимости Беларуси, где регулярно работает не только Президент Беларуси, но в данном случае еще и главнокомандующий. Именно так Александра Лукашенко называли курсанты и офицеры, делясь впечатлениями с журналистами.

Экскурсию для них провела пресс-секретарь Президента Беларуси Наталья Эйсмонт. Она же от имени белорусского лидера еще раз поздравила военных с праздником, подчеркнув, что в последние годы люди еще более осознанно начали относиться к таким понятиям, как мир и безопасность. "Сегодняшний праздник приобрел особый статус и особую значимость. Именно поэтому Президентом было поручено 23 февраля во Дворец Независимости - главную официальную и торжественную площадку нашей страны, то место, которое по-настоящему олицетворяет наш суверенитет, независимость, - пригласить тех, кто должен быть сегодня здесь", - сказала она.

Абсолютное большинство, если не все из участников экскурсии, посетили Дворец Независимости впервые. Особенно юных курсантов впечатлял момент, когда они узнавали те или иные интерьеры, которые раньше видели лишь по телевизору или на фотографиях. И теперь оказаться в этих залах вживую - действительно уникальный опыт. Тем более что все это великолепие создано исключительно руками отечественных строителей, художников и декораторов.

На особые размышления наводит посещение Зеленого зала - одного из первых на традиционном маршруте экскурсии, - где в феврале 2015 года проходили переговоры нормандской четверки по Украине, вырабатывались известные всему миру Минские соглашения. И хоть события последнего времени диктуют совсем иные реалии, но в тот момент именно эти переговоры без преувеличения позволили остановить горячую войну и спасти тысячи жизней. "Шла настоящая война. Гибли люди, дети. Все понимали, что нужно что-то делать. И тогда эти самые переговоры позволили снять острую фазу, - сказала Наталья Эйсмонт. - Видя, что сегодня происходит, мы должны еще раз говорить и думать, что очень хочется верить, что и дальше, как и тогда - в феврале 2015 года, - все будет решаться дипломатическим путем. Ценность мира невозможно преувеличить".

Своими впечатлениями от экскурсии поделился начальник 4 курса батальона курсантов общевойскового факультета Военной академии Юрий Артемьев: "Я в восторге. Очень интересно, красиво. Приятно находиться". Он уверен, что такие экскурсии нужны и полезны для курсантов, чтобы видеть, лучше понимать, где и как принимаются важнейшие решения в развитии страны. "Таких экскурсий нужно проводить побольше, чтобы больше людей могли это видеть и вдохновляться на дальнейшую службу. Нужно служить своей стране, находиться здесь и не покидать ее. Не вестись на провокации", - подчеркнул Юрий Артемьев.

Представитель 120-й гвардейской механизированной бригады Олег Белаш пришел не один, а с супругой Татьяной. Хорошая возможность отметить праздник не только в интересном месте, но и в семейном кругу. Впечатления и отзывы исключительно восторженные. Более того, у семейной четы уже созрело желание как-нибудь вновь побывать на такой экскурсии. "Очень символично в этот день, в День защитников Отечества, побывать во Дворце Независимости. Конечно, впечатления переполняют, потому что все очень красиво сделано, - сказала Татьяна. - Мне кажется, в наше время молодежь тоже нужно привлекать, рассказывать, проводить экскурсии".

Еще одна девушка в преимущественно мужской компании - курсант военной академии Ирина Козак отметила: "Очень рада, что у нас появилась такая возможность и в такой день - 23 февраля. Хоть я и девочка, но считаю, что это тоже мой праздник. Потому что я принадлежу к Вооруженным Силам".

Подробную экскурсию по Дворцу Независимости традиционно завершало посещение Музея подарков, где хранятся сотни различных предметов - сувениров, произведений искусства, переданных Александру Лукашенко от зарубежных лидеров, политических деятелей, делегаций, дипломатов, всемирно известных персон, а также соотечественников, трудовых коллективов страны.

В последнее время к одному из экспонатов в буквальном смысле выстраиваются очереди, и он тем более символичен для военных. Это автомат, с которым Александр Лукашенко в августе 2020 года прилетел во Дворец Независимости. В одном из недавних интервью глава государства сам поделился подробностями того памятного и напряженного момента не только в его личной истории, но и судьбе страны: "Они (организаторы массовых беспорядков. - Прим. БЕЛТА) подняли этот фейк, что вот, как Янукович, он сбежал, он уже в Ростове, дети улетели. Я - автомат в руки, бронежилет одел, даже шлем забыл надеть. Я же не знал, что это произойдет. Никто не дрожал. Я знал, как действуют наши ребята (правоохранители. - Прим. БЕЛТА). Они выполняли все, что я им говорил. Но я им должен показать, что я никуда не сбежал, я здесь. И дети мои тоже. Я сел в вертолет и буквально через несколько минут приземлился там. Автомат был со мной".-0-

Фото Сергея Шелега

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