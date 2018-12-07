Воинским частям радиоэлектронной борьбы вручили новые станции помех

7 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Начальник Генерального штаба Вооруженных Сил - первый заместитель министра обороны Беларуси генерал-майор Олег Белоконев вручил экипажам войсковой части 97061 станции помех Р-934УМ2, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства обороны.

"В Вооруженных Силах 16 декабря отмечают День специалиста радиоэлектронной борьбы. В преддверии этого праздника второй год подряд предприятия военно-промышленного комплекса страны поставляют современную технику в воинские части радиоэлектронной борьбы (РЭБ)", - отметили в военном ведомстве.

Новая техника способна вскрыть работу источников радиоизлучения и определить их местоположение как на земле, так и в воздухе. Аппаратура станций распознает аналоговые и цифровые виды сигналов и создает эффективную помеховую обстановку на заданных частотах радиоподавления.

Обновление парка боевой техники коснулось и других воинских частей радиоэлектронной борьбы. Первый заместитель начальника Генштаба ВС генерал-майор Александр Вольфович вручил специальную технику РЭБ специалистам комплексного технического контроля войсковой части 18580 и оперативных командований. С помощью аппаратуры, установленной на новых средствах, военнослужащие смогут определять частоты и местоположение мешающих источников радиоизлучения, проводить их технический анализ, определять технические каналы утечки информации и своевременно принимать действенные меры к их закрытию.

"Новая техника РЭБ - хороший подарок к празднику, она станет отличным стимулом для достижения высоких результатов в новом учебном году", - подчеркнули в пресс-службе.-0-

Фото Министерства обороны