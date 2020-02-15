Воины-интернационалисты бросили вызов международному терроризму и остались верны присяге - Хренин

15 февраля, Минск /Анастасия Архипова - БЕЛТА/. Память воинов-интернационалистов, погибших во время боевых действий на территории Афганистана, почтили сегодня в Минске на острове Мужества и Скорби, передает корреспондент БЕЛТА.

В митинге приняли участие представители государственных органов, ветеранских организаций и учреждений образования, воины-интернационалисты, члены семей погибших, военнослужащие, курсанты военных учебных заведений, а также представители общественных организаций.

Обращение главы государства Александра Лукашенко зачитал первый заместитель главы Администрации Президента Максим Рыженков.

По словам министра обороны Виктора Хренина, подвиг воинов-интернационалистов навсегда останется в памяти белорусов. "Как верно сказано: чтобы понять настоящее, нужно посмотреть в прошлое. Воины-интернационалисты бросили вызов международному терроризму и остались верны присяге. Мы всегда будем помнить тех, кто не вернулся с полей сражений", - сказал он.

Министр внутренних дел Юрий Караев в разговоре с журналистами подчеркнул важность сохранения памяти о тех, кто прошел эту войну, для молодого поколения. "Если не рассказывать о событиях тех лет, забудутся наши герои, те люди, для которых понятия долга, верности воинской присяге не были пустыми словами. Молодежь должна быть ответственной, думать не только о том, что должно ей государство, но и понимать, что она должна делать для своей страны", - отметил он.

Во время церемонии память павших в Афганистане почтили минутой молчания. К подножию мемориального комплекса возложили венки и цветы от министерств и ведомств, иных государственных органов, организаций и ветеранов.

Ежегодно 15 февраля в Беларуси отмечается День памяти воинов-интернационалистов. По всей стране проходят памятные мероприятия, посвященные этой дате.-0-

Лукашенко о воинах-интернационалистах: гордимся их мужеством и стойкостью "Вместе с родителями, женами, детьми солдат и офицеров, погибших в далеком Афганистане, мы помним и скорбим о своих земляках", - говорится в обращении.

Фото Оксаны Манчук