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01 декабря 2020, 15:22

Войтов: студентов нужно больше обучать работе в мировом экономическом пространстве и ведению бизнеса

Игорь Войтов. Фото из архива
Игорь Войтов. Фото из архива

1 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Студентов нужно больше обучать работе в мировом экономическом пространстве и ведению бизнеса. Такое мнение высказал ректор Белорусского государственного технологического университета Игорь Войтов во время проведения инновационной недели, посвященной 90-летию вуза, передает корреспондент БЕЛТА.

"Жизнь подсказывает, что на базе университетов нужно больше развивать темы, связанные с обучением будущих специалистов работе в мировом экономическом пространстве, ведению бизнеса, то есть как технологические аспекты можно применить в бизнес-среде, как получить продукт и эффективно его продать, получив прибыль предприятию и экономике", - сказал Игорь Войтов.

В Белорусском государственном технологическом университете с 30 ноября по 4 декабря проходит инновационная неделя. По тематическим направлениям развития университета и его научно-образовательной деятельности организованы онлайн-конференции. Первая из них посвящена темам лесозащиты и древесиноведению. В ней участвовали порядка 250 докладчиков из разных стран мира. "Вопрос очень важный. В связи с климатическими изменениями происходит массовое заражение лесов, и они гибнут. Чтобы их восстанавливать и дальше иметь хороший лесной фонд, в этом направлении нужно работать с биологически и химически безопасными препаратами", - отметил ректор.

Вторым направлением стало развитие инновационной образовательной модели "Университет 3.0". "Для понимания, куда движется вуз, каковы приоритеты и что первоочередно нужно сделать, во время конференции будет принята программа развития университета на ближайшие 10 лет. В настоящее время проводится модернизация научной инфраструктуры университета и ведется работа по созданию технопарка БГТУ. Кроме того, готовятся новые программы по подготовке кадров, и в рамках конференции мы это обсуждаем", - рассказал Игорь Войтов.

Участники мероприятия также обсудят перспективы, стратегии развития и новые технологии химических и нефтехимических производств. Во время конференции, которая третий год организована совместно с концерном "Белнефтехим", будет озвучено около 200 докладов из Германии, Австрии, Финляндии, Швеции, России, а также выступят белорусские руководители, ученые и специалисты. "Развитие нефтехимического комплекса очень важно и перспективно. Прежде всего это связано с тем, что потребление топлива будет снижаться. Помимо углеводородного, Европейский Союз будет использовать новые источники топлива и перейдет на электротранспорт. В Беларуси также реализуется такая программа, и она находится под контролем главы государства. Будет идти разговор, как для этого в дальнейшем наиболее эффективно проводить реконструкцию наших базовых предприятий - Мозырского НПЗ и "Нафтана". Возможно, нужно значительно увеличивать выпуск различных мономеров, чтобы производить каучук, клей и тому подобное. Мы видим, что в будущем можно создать порядка сотни новых производств в области химии", - обратил внимание Игорь Войтов.

Конференция "Минские научные чтения" осветит эколого-экономический и технологический аспекты устойчивого развития Беларуси и России. Ученые научных институтов и центров расскажут о последних достижениях в области экологической безопасности и в области технологий по разным направлениям, начиная от информационных, заканчивая химическими продуктами. На одной из конференций поднимется и вопрос об инновационных силикатных и тугоплавких неметаллических материалах и изделиях. Участники обобщат свой опыт работы, обсудят интеграцию и систематизацию теоретических и практических наработок в этой области.

БГТУ - динамично развивающийся образовательный и научный центр. Он обеспечивает кластерную сквозную систему подготовки кадров для республики и вносит весомый вклад в национальную систему формирования интеллектуальной и управленческой элиты, способной создавать и внедрять в реальный сектор экономики инновационные решения и продукты.

Созданный в 1930 году университет готовит квалифицированные кадры для нужд ключевых высокотехнологичных отраслей национальной и мировой экономики. За всю историю развития он подготовил более 100 тыс. специалистов. Выпускники БГТУ успешно работают в сферах химической и нефтехимической промышленности, композитных материалов, индустрии информационных технологий, программирования и кибербезопасности, глобальных геоинформационных систем, лесного хозяйства и глубокой переработки древесины, промышленных строительных материалов, биотехнологий и лекарственных сред, полиграфии, автоматизации и робототехники, обеспечения национальной экологической безопасности, экономики, электронного маркетинга.

Среди выпускников университета - известные ученые, академики, лауреаты государственных премий, министры, руководители крупных производственных объединений и предприятий.-0-

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