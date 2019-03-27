Мобильная версия
Проект Традиции суверенной Беларуси
Версия для слабовидящихВерсия для слабовидящих
ПогодаПогода
КурсыКурсы
ГороскопГороскоп
ТВ-гидТВ-гид
ФотохроникаФотохроника
ПРОЕКТЫ
ГОСОРГАНЫ
Новости Беларуси
27 марта 2019, Ср
0°C
Облачно с прояснениями EUR 2.3951
USD 2.1269
RUB 3.2906
Главное
Фото из архива Освобождены от должностей вице-премьер, губернатор и министр - Лукашенко подписал кадровые указы
Президент
В Беларуси внесены изменения в законодательство о соцстраховании
Общество
Нацбанк подготовил предложения по расширению своих функций для поддержания ценовой стабильности
Экономика
После эксперимента в Оршанском районе "Евроопт" готов брать на обслуживание другие районы страны
Общество
Счастливый 113-й тур! 100 000 рублей от "Евроопт" выиграла покупательница из Минска
Общество
Официальный сайт Республики Беларусь
Лента новостей
Освобождены от должностей вице-премьер, губернатор и министр - Лукашенко подписал кадровые указы
20:10 Президент
Экипаж потерпевшего крушение в Казахстане вертолета погиб
19:48 В мире
Лайнер Viking Sky сломался из-за низкого уровня масла в двигателях
19:36 В мире
Умер космонавт Валерий Быковский
19:31 В мире
В ТКГ по Украине обеспокоены ростом числа нарушений режима прекращения огня
19:19 В мире
Специальный логотип нанесут на такси, не повышающие тарифы во время Европейских игр
18:53 Регионы
Могилевчанин расплачивался в интернете по фото чужих банковских карт
18:47 Происшествия
На борту разбившегося в Казахстане вертолета находились 13 человек
18:41 В мире
Страны ОДКБ проводят деловую игру по предотвращению кризисных ситуаций
18:24 Общество
Уральский народный хор до 2 апреля гастролирует по Беларуси
18:19 Культура
Войтов: высококвалифицированные кадры - двигатели цифровой экономики
18:18 Общество
Сергей Румас стал почетным председателем АБФФ
18:14 Спорт
Организаторы Минского полумарафона в 2019 году ожидают 40 тыс. участников
18:00 Спорт
В Казахстане разбился военный вертолет
17:57 В мире
Третье заседание белорусско-оманского совета делового сотрудничества пройдет в апреле в Минске
17:47 Политика
Милиция во время посевной проводит ежедневный мониторинг сельхозпредприятий
17:35 Общество
Минский полумарафон получил серебряный лейбл от IAAF
17:34 Спорт
В Беларуси разрабатывается проект указа по объединению безвизовых зон в Брестской и Гродненской областях
17:23 Регионы
Брестский мусороперерабатывающий завод модернизировал линию сортировки отходов
17:14 Новости компаний
Дни белорусского образования пройдут в 2019 году во Вьетнаме
17:10 Общество
Все новости
Темы
Кадровые решения Президента Кадровые решения Президента
Заседание контактной группы по Украине Заседание контактной группы по Украине
Европейские игры - 2019 Европейские игры - 2019
Безвизовый режим для иностранцев в Беларуси Безвизовый режим для иностранцев в Беларуси
Посевная кампания Посевная кампания
Поставки белорусского продовольствия в Россию Поставки белорусского продовольствия в Россию
Все темы
Сайт Президента Беларуси
Портал союзного государства
Исполком СНГ
Национальный правовой интернет-портал
СМИ Беларуси

Войтов: высококвалифицированные кадры - двигатели цифровой экономики

Общество 27.03.2019 | 18:18
Игорь Войтов. Фото из архива
Игорь Войтов. Фото из архива

Цифровизация национальной экономики ставит новые задачи перед системой образования. Насколько активно в эти процессы включился Белорусский государственный технологический университет, а также о 3D-технологиях и основных направлениях подготовки специалистов нового поколения корреспондент БЕЛТА побеседовала с ректором вуза Игорем Войтовым.

- Игорь Витальевич, на что делается упор при подготовке ваших студентов?

- Основой цифровой экономики являются высококвалифицированные кадры. С каждым днем в стране возрастает потребность в IT-кадрах, основными потребителями которых являются компании - резиденты Парка высоких технологий. По оценкам некоторых рекрутинговых компаний, количество занятых в этой отрасли работников сдерживается ограниченной пропускной способностью вузов. Кроме того, в последнее время все больше IT-специалистов привлекают предприятия реального сектора экономики. В 2017 году Международный союз электросвязи составил рейтинг стран по уровню развития ИКТ. У нас самое высокое место среди государств - партнеров по СНГ - 32-я строчка в списке 176 стран. Такая экономика требует новых компетенций, поддерживающих выполнение новых задач на рабочем месте, в организации и управлении, меняющих контент подготовки специалистов гуманитарного и технического профиля.

Важной задачей БГТУ на ближайшую перспективу мы видим в подготовке специалистов смежных специальностей: лесной, химической, полиграфической отраслей с профессиональными знаниями и навыками в области информационных технологий. Именно эти специалисты будут основным двигателем цифровой экономики в Беларуси в реальном секторе.

Усилия ученых университета сосредоточены на таких направлениях, как искусственный интеллект, разработка экспертных систем в области экологии, автоматизация и робототехника, интеллектуальные системы распознавания текста, разработка средств электронной защиты интеллектуальной собственности, управление проектами, разработка систем в области помехоустойчивого кодирования, моделирование и проектирование производственных процессов, прототипирование, логистика и управление интернетом вещей (IoT), обработка массивов данных. В БГТУ создан Центр физико-химических методов исследования, работающий на мощном информационно-аналитическом оборудовании.

В то же время университет как учреждение образования продолжает наращивание подготовки классических IТ-специалистов. При этом наиболее востребованными являются разработчики программного обеспечения, специалисты в области обработки и анализа данных, а также интернета вещей и дополненной реальности.

- Вместе с тем БГТУ был и остается ведущим вузом в СНГ в подготовке специалистов в области лесного хозяйства.

- Эта работа проводится в тесном взаимодействии с Министерством лесного хозяйства. В частности, для обеспечения функционирования информационной системы управления лесным хозяйством организован доступ по выделенной цифровой линии ISDN ко всем производственным лесохозяйственным объединениям и лесхозам отраслевой сети ведомства. А в связи с широким использованием высоких технологий в лесоустройстве подготовка специалистов ведется по таким дисциплинам, как "Геоинформационные системы в лесном хозяйстве", "Информационные сети", "Системы управления базами данных", "Информационная система управления лесным хозяйством" и другим.

Хочу отметить, что в университете интенсивно ведутся научные исследования по динамике трансформаций основных видов земель лесного фонда на основе данных космической съемки, разработана концепция многоуровневой геоинформационной системы лесного хозяйства Беларуси "ГИС-Лес", ведутся исследования по теоретическому и экспериментальному обоснованию методов глобального спутникового позиционирования для обеспечения лесного хозяйства достоверной навигационной информацией. Кроме того, в рамках программы Союзного государства "Мониторинг-СГ" разработана экспериментальная технология и геоинформационная система комплексного мониторинга земель лесного фонда, лесопользования и оценки пожарной опасности на основе использования материалов лесоустройства, радарной и мультиспектральной космических съемок высокого разрешения.

- В последнее время все более широкое применение получают 3D-технологии. Какое развитие они получили в университете?

- 3D-печать - это быстро растущий бизнес, который затрагивает почти каждую отрасль и имеет потенциал для переформатирования целых цепочек создания стоимости. Большие глобальные или региональные производственные предприятия могут быть дополнены или даже заменены небольшими, очень гибкими 3D-фермами печати, обслуживающими местные потребности по требованию, став ключевым драйвером цифровой экономики. Это позволило бы значительно сократить как материальные, так и транспортные расходы. Естественно, внедрение 3D-технологий невозможно без наличия высококвалифицированных специалистов.

В университете впервые в Беларуси в 2016 году начата подготовка по специальности "производство изделий на основе трехмерных технологий". В настоящее время на крупнейших предприятиях страны, таких как Минский автомобильный завод, "Атлант", МТЗ и других, есть потребность в переходе от традиционных технологий производства к цифровым, в том числе 3D-технологиям. Подготовленные в БГТУ специалисты уже обеспечивают этот переход, способствуя появлению изделий нового качества в плане формы, конструкции, сложности. К слову, в университете имеется лабораторная экструзионная линия, на которой возможно разрабатывать новые полимерные смеси, пригодные к применению в 3D-печати.

Еще одно перспективное направление - это деревообработка и мебельное производство. При подготовке инженерных кадров по специальности "технология деревообрабатывающих производств" в БГТУ используются технологии трехмерного моделирования и 3D-прототипирования конструктивных элементов изделий. У нас налажен контакт с ведущими мировыми производителями мебельной фурнитуры. Так, совместно с австрийской компанией Blum (Julius Blum GmbH) создана студенческая научно-исследовательская лаборатория виртуального дизайна, где проводятся научные исследования в области создания электронных сервисов для мебельной отрасли. Большая научная работа проводится также в резинотехнической промышленности, где наиболее остро стоит проблема сокращения затрат на исследование протекания технологических процессов.

На базе факультета принттехнологий и медиакоммуникаций ведутся разработки способов и технологий использования штрихкодов и радиометок для автоматизированной информационной системы маркировки продукции, что позволит повысить уровень ее защиты и идентификации.

- В качестве системообразующих элементов профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации специалистов во всем мире используется кластерная модель образования. Функционирует ли подобная система у вас в университете?

- Научно-образовательно-производственным кластерам отводится особая роль. Такого рода кластер создан на базе нашего университета совместно с Витебским государственным технологическим университетом и Могилевским государственным университетом продовольствия. Его специализация охватывает широкий круг отраслей, таких как биотехнологии, строительные материалы, биоэнергетика, ведение бизнеса, логистика, фармацевтика, лесное хозяйство. В кластере создаются учебные программы дополнительного профессионального образования, внедряются в образовательные процессы качественно новые формы обучения и технологии, а также проводятся дистанционные семинары для специалистов.

- Как в БГТУ внедряется модель "Университет 3.0"?

- Современный университет уже априори не может заниматься только подготовкой кадров. Это общемировой тренд, который нельзя игнорировать. Под моделью "Университет 3.0" имеется в виду создание интегрированной образовательной, научно-исследовательской и предпринимательской среды, единство системы "образование - наука - инновация - коммерциализация". В БГТУ в рамках этой модели начался переход к созданию электронного университета. Это прежде всего информационно-коммуникационная среда, которая позволяет поэтапно создавать единое информационное пространство, объединяющее различные информационные ресурсы.

Все кафедры и структурные подразделения университета оснащаются современным компьютерным и телекоммуникационным оборудованием, проведена модернизация локальной вычислительной сети университета, внедрена платформа виртуализации, позволяющая создавать виртуальные сервера для решения административных и учебных задач, хранения электронных документов. Для обеспечения быстрого доступа студентов и сотрудников к информационным ресурсам расширен интернет- канал. В частности, общежития и учебные корпуса соединены оптоволоконными каналами связи с университетом, продолжается развитие беспроводной сети доступа с целью повышения мобильности, в университете и библиотеке созданы зоны Wi-Fi.

Кроме того, в университете работает электронная библиотека. Она содержит более 13 тыс. полнотекстовых документов и зарегистрирована в мировых каталогах открытого доступа. По результатам ноябрьского рейтинга 2018 года электронная библиотека БГТУ вошла в тысячу лучших репозиториев мира, в Беларуси мы на третьем месте. Также у нас доступна система дистанционного обучения, этот учебный портал функционирует на основе веб-приложения Moodle последней версии. Нашими преподавателями разработано более 300 электронных курсов, которые используются студентами очной и заочной формы получения образования, а также слушателями. Общее количество тестовых вопросов и задач различного уровня сложности составляет более 56 тыс. В том числе созданы условия для организации контролируемой самостоятельной работы студентов.

Все это придает больший динамизм образовательным и научным программам университета и создает необходимые условия для подготовки специалистов нового уровня.

Светлана СУХАРКО,

БЕЛТА.-0-

Присоединяйтесь к нам в мессенджерах! telegramm.png viber.png
Версия для печати
Новости рубрики Общество
К списку
Топ-новости
Реклама на сайте
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
МЧС предупреждает
Атомная энергетика
Новости компаний
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.3951 BYN 2.396 BYN 2.4 BYN
USD
2.1269 BYN 2.126 BYN 2.13 BYN
RUB
3.2906 BYN 3.28 BYN 3.29 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа
Гороскоп
Овен Телец Близнецы
Рак Лев Дева
Весы Скорпион Стрелец
Козерог Водолей Рыбы
Ежемесячный гороскоп

Видео

Лучшие танковые экипажи определяют в войсках Западного оперативного командования
Все видео

Фотоновости

Минский полумарафон получил серебряный лейбл от IAAF
Все фото

Инфографика

Театры Беларуси В Беларуси, по данным на 2018 год, работали 29 профессиональных театров: 21 драматический и музыкальный, в том числе театр оперы и балета, 8 детских.
Вся инфографика
Президент
Последняя капля: что стало причиной жестких кадровых решений Лукашенко в Могилевской области
Освобождены от должностей вице-премьер, губернатор и министр - Лукашенко подписал кадровые указы
Лукашенко и Путин обсудили по телефону белорусско-российские отношения и предстоящие контакты
Политика
Кубанычбек Омуралиев и Владимир Макей. Фото МИД Макей обсудил с послом Кыргызстана подготовку мероприятий по экономической и гуманитарной тематике
Третье заседание белорусско-оманского совета делового сотрудничества пройдет в апреле в Минске
ТКГ по урегулированию ситуации на востоке Украины проводит переговоры в Минске
Экономика
Фото из архива Россельхознадзор снял ограничения на поставки молока с трех белорусских предприятий
Минфин: схема финансирования науки и инноваций нуждается в корректировке
Нацбанк ожидает замедления темпов годовой инфляции
Происшествия
Фото Октябрьского РУВД г. Минска В Минске на стройке нашли авиабомбу времен ВОВ
Могилевчанин расплачивался в интернете по фото чужих банковских карт
В Лиде хулиган беспричинно ударил ножом парня
Регионы
РЕПОРТАЖ: Распределение по любви: история молодого инженера
Специальный логотип нанесут на такси, не повышающие тарифы во время Европейских игр
В Беларуси разрабатывается проект указа по объединению безвизовых зон в Брестской и Гродненской областях
Спорт
Владимир Базанов Белорусскому футболу нужен новый импульс - Базанов
Сергей Румас стал почетным председателем АБФФ
Организаторы Минского полумарафона в 2019 году ожидают 40 тыс. участников
Технологии
Фото Tech.co Сообщения в Gmail станут интерактивными
YouTube генерирует 37% мобильного трафика в мире
В Эстонии может появиться робот-судья
Культура
Ядвига Поплавская. Фото из архива Ядвига Поплавская: важно петь душой и сердцем
Уральский народный хор до 2 апреля гастролирует по Беларуси
Красота Полесья и Браславского края - основные акценты выставки Владимира Ткаченко в Минске
В мире
Фото КАЗИНФОРМ Экипаж потерпевшего крушение в Казахстане вертолета погиб
Лайнер Viking Sky сломался из-за низкого уровня масла в двигателях
Умер космонавт Валерий Быковский
Калейдоскоп
Фото Home Advisor ФОТОФАКТ: "Ожившие" интерьеры из знаменитых картин
Marvel выпустил 32 постера к фильму "Мстители: Финал"
В Нидерландах нашли картину Пикассо, украденную 20 лет назад
Газета 7 дней
Весенние краски полевых забот
Главное – не плыть по течению
Личный бронежилет в подарок
На сайт
Экономика БеларусиЭкономика Беларуси
Екатерина КНЯЗЕВА. Трудовое право совершенствуется
Светлана ВАСИЛЕВСКАЯ. Банкротство как регулятор экономики
Снежана МИХАЙЛОВСКАЯ. Витаминный допинг
На сайт
Беларуская ДумкаБеларуская Думка
Наталья КАРПОВИЧ. Глава государства: конституционно-правовой статус
Владимир АРЧАКОВ, Олег МАКАРОВ, Алексей БАНЬКОВСКИЙ. Концепция информационной безопасности Республики Беларусь – взгляд в будущее
Снежана МИХАЙЛОВСКАЯ. Наука и семья как составляющие благополучия
На сайт
Вся Беларусь
Государственное устройство
История
Туризм
Культура
Спорт
Спецпроекты
Хроника Победы
Плакаты БелТА
Беларусь-Китай ТОП-50 кадров
Минск и Минчане
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений
Парад в День Независимости-2018
Клиентам
Реклама на БЕЛТА
Вход для подписчиков
Продукты и услуги
Разработка сайтов
Мобильная версия
Новостной информер
Агентство
Об агентстве
Контакты
Электронные обращения
Карьера в БелТА
Партнеры
Логотип БелТА
Сообщить о работе сайта
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2019гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.
Мобильная версия