Войтов: высококвалифицированные кадры - двигатели цифровой экономики

Цифровизация национальной экономики ставит новые задачи перед системой образования. Насколько активно в эти процессы включился Белорусский государственный технологический университет, а также о 3D-технологиях и основных направлениях подготовки специалистов нового поколения корреспондент БЕЛТА побеседовала с ректором вуза Игорем Войтовым.

- Игорь Витальевич, на что делается упор при подготовке ваших студентов?

- Основой цифровой экономики являются высококвалифицированные кадры. С каждым днем в стране возрастает потребность в IT-кадрах, основными потребителями которых являются компании - резиденты Парка высоких технологий. По оценкам некоторых рекрутинговых компаний, количество занятых в этой отрасли работников сдерживается ограниченной пропускной способностью вузов. Кроме того, в последнее время все больше IT-специалистов привлекают предприятия реального сектора экономики. В 2017 году Международный союз электросвязи составил рейтинг стран по уровню развития ИКТ. У нас самое высокое место среди государств - партнеров по СНГ - 32-я строчка в списке 176 стран. Такая экономика требует новых компетенций, поддерживающих выполнение новых задач на рабочем месте, в организации и управлении, меняющих контент подготовки специалистов гуманитарного и технического профиля.

Важной задачей БГТУ на ближайшую перспективу мы видим в подготовке специалистов смежных специальностей: лесной, химической, полиграфической отраслей с профессиональными знаниями и навыками в области информационных технологий. Именно эти специалисты будут основным двигателем цифровой экономики в Беларуси в реальном секторе.

Усилия ученых университета сосредоточены на таких направлениях, как искусственный интеллект, разработка экспертных систем в области экологии, автоматизация и робототехника, интеллектуальные системы распознавания текста, разработка средств электронной защиты интеллектуальной собственности, управление проектами, разработка систем в области помехоустойчивого кодирования, моделирование и проектирование производственных процессов, прототипирование, логистика и управление интернетом вещей (IoT), обработка массивов данных. В БГТУ создан Центр физико-химических методов исследования, работающий на мощном информационно-аналитическом оборудовании.

В то же время университет как учреждение образования продолжает наращивание подготовки классических IТ-специалистов. При этом наиболее востребованными являются разработчики программного обеспечения, специалисты в области обработки и анализа данных, а также интернета вещей и дополненной реальности.

- Вместе с тем БГТУ был и остается ведущим вузом в СНГ в подготовке специалистов в области лесного хозяйства.

- Эта работа проводится в тесном взаимодействии с Министерством лесного хозяйства. В частности, для обеспечения функционирования информационной системы управления лесным хозяйством организован доступ по выделенной цифровой линии ISDN ко всем производственным лесохозяйственным объединениям и лесхозам отраслевой сети ведомства. А в связи с широким использованием высоких технологий в лесоустройстве подготовка специалистов ведется по таким дисциплинам, как "Геоинформационные системы в лесном хозяйстве", "Информационные сети", "Системы управления базами данных", "Информационная система управления лесным хозяйством" и другим.

Хочу отметить, что в университете интенсивно ведутся научные исследования по динамике трансформаций основных видов земель лесного фонда на основе данных космической съемки, разработана концепция многоуровневой геоинформационной системы лесного хозяйства Беларуси "ГИС-Лес", ведутся исследования по теоретическому и экспериментальному обоснованию методов глобального спутникового позиционирования для обеспечения лесного хозяйства достоверной навигационной информацией. Кроме того, в рамках программы Союзного государства "Мониторинг-СГ" разработана экспериментальная технология и геоинформационная система комплексного мониторинга земель лесного фонда, лесопользования и оценки пожарной опасности на основе использования материалов лесоустройства, радарной и мультиспектральной космических съемок высокого разрешения.

- В последнее время все более широкое применение получают 3D-технологии. Какое развитие они получили в университете?

- 3D-печать - это быстро растущий бизнес, который затрагивает почти каждую отрасль и имеет потенциал для переформатирования целых цепочек создания стоимости. Большие глобальные или региональные производственные предприятия могут быть дополнены или даже заменены небольшими, очень гибкими 3D-фермами печати, обслуживающими местные потребности по требованию, став ключевым драйвером цифровой экономики. Это позволило бы значительно сократить как материальные, так и транспортные расходы. Естественно, внедрение 3D-технологий невозможно без наличия высококвалифицированных специалистов.

В университете впервые в Беларуси в 2016 году начата подготовка по специальности "производство изделий на основе трехмерных технологий". В настоящее время на крупнейших предприятиях страны, таких как Минский автомобильный завод, "Атлант", МТЗ и других, есть потребность в переходе от традиционных технологий производства к цифровым, в том числе 3D-технологиям. Подготовленные в БГТУ специалисты уже обеспечивают этот переход, способствуя появлению изделий нового качества в плане формы, конструкции, сложности. К слову, в университете имеется лабораторная экструзионная линия, на которой возможно разрабатывать новые полимерные смеси, пригодные к применению в 3D-печати.

Еще одно перспективное направление - это деревообработка и мебельное производство. При подготовке инженерных кадров по специальности "технология деревообрабатывающих производств" в БГТУ используются технологии трехмерного моделирования и 3D-прототипирования конструктивных элементов изделий. У нас налажен контакт с ведущими мировыми производителями мебельной фурнитуры. Так, совместно с австрийской компанией Blum (Julius Blum GmbH) создана студенческая научно-исследовательская лаборатория виртуального дизайна, где проводятся научные исследования в области создания электронных сервисов для мебельной отрасли. Большая научная работа проводится также в резинотехнической промышленности, где наиболее остро стоит проблема сокращения затрат на исследование протекания технологических процессов.

На базе факультета принттехнологий и медиакоммуникаций ведутся разработки способов и технологий использования штрихкодов и радиометок для автоматизированной информационной системы маркировки продукции, что позволит повысить уровень ее защиты и идентификации.

- В качестве системообразующих элементов профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации специалистов во всем мире используется кластерная модель образования. Функционирует ли подобная система у вас в университете?

- Научно-образовательно-производственным кластерам отводится особая роль. Такого рода кластер создан на базе нашего университета совместно с Витебским государственным технологическим университетом и Могилевским государственным университетом продовольствия. Его специализация охватывает широкий круг отраслей, таких как биотехнологии, строительные материалы, биоэнергетика, ведение бизнеса, логистика, фармацевтика, лесное хозяйство. В кластере создаются учебные программы дополнительного профессионального образования, внедряются в образовательные процессы качественно новые формы обучения и технологии, а также проводятся дистанционные семинары для специалистов.

- Как в БГТУ внедряется модель "Университет 3.0"?

- Современный университет уже априори не может заниматься только подготовкой кадров. Это общемировой тренд, который нельзя игнорировать. Под моделью "Университет 3.0" имеется в виду создание интегрированной образовательной, научно-исследовательской и предпринимательской среды, единство системы "образование - наука - инновация - коммерциализация". В БГТУ в рамках этой модели начался переход к созданию электронного университета. Это прежде всего информационно-коммуникационная среда, которая позволяет поэтапно создавать единое информационное пространство, объединяющее различные информационные ресурсы.

Все кафедры и структурные подразделения университета оснащаются современным компьютерным и телекоммуникационным оборудованием, проведена модернизация локальной вычислительной сети университета, внедрена платформа виртуализации, позволяющая создавать виртуальные сервера для решения административных и учебных задач, хранения электронных документов. Для обеспечения быстрого доступа студентов и сотрудников к информационным ресурсам расширен интернет- канал. В частности, общежития и учебные корпуса соединены оптоволоконными каналами связи с университетом, продолжается развитие беспроводной сети доступа с целью повышения мобильности, в университете и библиотеке созданы зоны Wi-Fi.

Кроме того, в университете работает электронная библиотека. Она содержит более 13 тыс. полнотекстовых документов и зарегистрирована в мировых каталогах открытого доступа. По результатам ноябрьского рейтинга 2018 года электронная библиотека БГТУ вошла в тысячу лучших репозиториев мира, в Беларуси мы на третьем месте. Также у нас доступна система дистанционного обучения, этот учебный портал функционирует на основе веб-приложения Moodle последней версии. Нашими преподавателями разработано более 300 электронных курсов, которые используются студентами очной и заочной формы получения образования, а также слушателями. Общее количество тестовых вопросов и задач различного уровня сложности составляет более 56 тыс. В том числе созданы условия для организации контролируемой самостоятельной работы студентов.

Все это придает больший динамизм образовательным и научным программам университета и создает необходимые условия для подготовки специалистов нового уровня.

Светлана СУХАРКО,

БЕЛТА.-0-