VOKA проведет креатон на лучшую идею для сериала или ТВ-шоу

С 17 по 18 августа видеосервис проведет в Минске креатон на лучшую идею для сериала и ТВ-шоу. Отобранным участникам предстоят два дня работы над собственным проектом. Пройти путь от идеи до финальной презентации им помогут мастер-классы от профессионалов кино и телевидения.

Поделиться своими замыслами могут все, кто старше 18 лет и хочет поучаствовать в создании интересного и качественного телевизионного продукта. Из поданных заявок организаторы отберут 90 участников. Им предстоит разделиться на 18 команд по 5 человек и приступить к креативному штурму: в первый день необходимо разработать идею будущего сериала или шоу и кратко описать ее, а на второй – презентовать свой проект жюри.

В состав жюри войдут заместитель генерального директора компании velcom | A1 по цифровым платформам и контенту Антон Бладик; драматург, сценарист и режиссер Андрей Курейчик; продюсер и режиссер Владимир Максимков. В качестве модератора руководить процессом будет телеведущий Юрий Ярошик.

Помочь участникам профессиональными советами приглашены эксперты из сферы кино- и телеиндустрии, которые проведут мастер-классы, консультации и сессии вопросов-ответов. Среди них преподаватель Московской школы кино, сценарист и продюсер Олег Мастич, известный по проектам для СТС и ТНТ ("Кухня", "6 кадров", "Саша+Таня", "Слава Богу, ты пришел" и другие); программный директор радио Unistar, блогер и телеведущий Александр Найденов; режиссер Митрий Семенов-Алейников – автор фильма "Одной крови" и нашумевших рекламных роликов; режиссер Дмитрий Дедок, знакомый зрителям по фильмам "Между небом и землей", "Неизвестный человек", "Честный взгляд".

Команда-победитель получит денежный приз в размере 5 000 рублей, а также возможность реализовать свою идею и принять участие в съемочном процессе.

Местом проведения двухдневного креатона станет лофт-площадка Event Space (ул. Октябрьская 16/3).

Заявки на участие в креативном марафоне принимаются до 14 августа. Заполнить соответствующую форму можно по ссылке .

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