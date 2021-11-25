Вольфович: Беларусь не виновата в том, что сегодня происходит на границе

25 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь не виновата в том, что сегодня происходит на белорусско-польской границе, заявил журналистам государственный секретарь Совета безопасности Александр Вольфович, передает корреспондент БЕЛТА.

"То, что сегодня происходит на границе, - в этом виновата не Беларусь. Здесь надо рассматривать корень зла и те причины, которые спровоцировал тот же коллективный Запад в странах Ближнего Востока, Азии", - сказал Александр Вольфович.

По его словам, Беларусь противодействует нелегальной миграции. "Только за этот год у нас задержано свыше 11,5 тыс. нелегальных мигрантов. Около 5 тыс. отправлены за пределы страны и привлечены к различным видам ответственности. Поэтому мы противодействуем этому", - отметил госсекретарь.-0-