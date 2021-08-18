Вольфович: Беларусь уделяет особое внимание развитию инфраструктуры на границе

Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Среда, 18 августа 2021
Минск Ясно +14°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
18:24 Мир исчезнувших еврейских местечек Беларуси Ссылки на БелТА Плюс
18:23 Специалисты "Минскэнерго" устраняют последствия непогоды в столичном регионе Регионы
18:18 Завершился первый этап съемок талант-шоу "X-Factor в Беларуси" Культура
18:17 Как белоруска решила работать на комбайне вместе с отцом и что из этого вышло Ссылки на БелТА Плюс
18:11 "Хочу отстоять честь пружанского футбола": почему женщина согласилась стать главным тренером мужской команды Спорт
18:00 В Старых Дорогах задержан нетрезвый водитель большегруза Происшествия
17:40 В Лиде легковушка сбила трехлетнего ребенка на зебре Происшествия
17:39 Штамм дельта "обгоняет" реагирование на него служб здравоохранения - ВОЗ В мире
17:28 ФОТОФАКТ: Соревнования водолазов проходят в Ивановском районе Регионы
17:20 Головченко 19-20 августа посетит с рабочим визитом Кыргызстан Политика
17:07 Вольфович: Беларусь уделяет особое внимание развитию инфраструктуры на границе Общество
17:05 На участке автодороги Минск-Гродно временно ограничат движение 19 августа Регионы
16:55 Несовершеннолетние мотоциклист-бесправник и его пассажир попали в аварию в Столинском районе Происшествия
16:48 Грузовик и мотоцикл столкнулись на Партизанском проспекте в Минске Происшествия
16:40 В Минской области стартовала акция "Скорость" Регионы
16:38 Власти Таиланда разрешат привитым "Спутником V" въезжать на курорты В мире
16:31 В Несвиже пьяный водитель разъезжал по городу, снося заборы Происшествия
16:29 Специалисты из Иордании повысили квалификацию на базе центра подготовки спасателей в Беларуси Общество
16:23 В Витебской области с начала года вовлечено в хозоборот 78 объектов неиспользуемого имущества Регионы
16:10 Руководитель частного предприятия Минска уклонился от уплаты более Br83 тыс. налогов Происшествия
16:08 Завершается строительство корпуса для выхаживания новорожденных в РНПЦ "Мать и дитя" Общество
16:07 Беларусь и Азербайджан подтвердили заинтересованность в развитии военно-технического сотрудничества Политика
16:03 Сельхозпредприятия БЖД завершают уборку зерновых культур Экономика
15:59 Беларусь и Египет заинтересованы в развитии сотрудничества в промышленности Политика
15:53 Гандболисты минского СКА победили ЦСКА в первом матче турнира в Москве Спорт
15:48 В Зельвенском районе при пожаре погиб мужчина Происшествия
15:47 Установлены обстоятельства смертельного травмирования рабочего в Минске Происшествия
15:38 Учебно-методический сбор с кинологами Департамента охраны проходит в Могилеве Регионы
15:30 Количество ИП за I полугодие выросло на 3,3% Экономика
15:23 В Беларуси еще два информационных ресурса признаны экстремистскими Происшествия
Все новости
Все новости
Общество
18 августа 2021, 17:07

Вольфович: Беларусь уделяет особое внимание развитию инфраструктуры на границе

Фото ГТК
Фото ГТК
18 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь уделяет особое внимание развитию инфраструктуры на границе. Об этом сказал сегодня госсекретарь Совета безопасности Александр Вольфович во время посещения пункта пропуска "Верхний Теребежов", где он ознакомился с завершенной недавно масштабной реконструкцией, сообщили БЕЛТА в ГТК.

В ходе рабочей встречи Александр Вольфович, председатель ГТК Владимир Орловский и председатель ГПК Анатолий Лаппо обсудили вопросы дальнейшего совершенствования инфраструктуры на белорусско-украинской границе, а также улучшения совершения таможенных операций и обеспечения безопасности.

"Беларусь уделяет особое внимание развитию инфраструктуры на границе. Географическое положение в центре Европы способствует развитию транзитной привлекательности республики. Несмотря на всем известные проблемы, наша страна прилагает значительные усилия для обеспечения комфортных условий пересечения границы", - отметил Александр Вольфович.

Пункт пропуска "Верхний Теребежов" обустроен в 1993 году по временной схеме с минимальным набором зданий и сооружений, проектной пропускной способностью 255 автомобилей в сутки.

"Существенное обновление инфраструктуры стало необходимым шагом с учетом роста товаротранспортных потоков. За семь месяцев 2021 года через таможенную границу проследовало 1,4 млн авто, что на 12,2% больше, чем за аналогичный период 2020 года. Рост на белорусско-укринском участке составил 15,6%. Сегодня "Верхний Теребежов" является одним из самых крупных на белорусско-украинской границе пунктов пропуска наравне с "Мокранами", "Новой Рудней" и "Новой Гутой", - отметил Владимир Орловский.

Основные изменения при совершенствовании инфраструктуры коснулись увеличения количества коридоров для движения до 12 штук, соответственно, количества модулей для размещения таможенных и пограничных служб, площади здания для размещения служб сан-, вет-, фитоконтроля. Построены боксы углубленного досмотра легкового и грузового транспорта. Проектная пропускная способность увеличилась в три раза и составила 900 авто в сутки.

Вместе с тем в связи с закрытием украинской стороной пункта пропуска "Городище" пересечение границы в сопредельном белорусском "Верхнем Теребежове" в настоящее время не осуществляется. Учитывая удобное месторасположение пункта пропуска, создание более комфортных условий для перевозчиков, сегодня инициировано через Министерство иностранных дел перед украинской стороной возобновление движения через данный участок. В качестве альтернативы для закрытия предлагается пункт пропуска "Мохро" ("Дольск").

При демонстрации работы мобильного пункта пропуска, который предназначен для обеспечения автономной работы сотрудников с возможностью проводить операции таможенного контроля без привязки к постоянному месту расположения, Александру Вольфовичу доложили о реализации перспективного проекта по совершению таких операций в центре электронного декларирования (ЦЭД). Сегодня его участниками является 23 ведомственных пункта таможенного оформления из 33 функционирующих. В рамках ЦЭД за первое полугодие 2021 года оформлено 114 тыс. импортных деклараций на товары, что составляет 50% от их общего количества.

"Работа по совершенствованию таможенной инфраструктуры будет продолжена. Правительством на ближайшие пять лет утверждена госпрограмма по развитию инфраструктуры пунктов пропуска на государственной границе", - резюмировал госсекретарь Совета безопасности.

Проанализировав результаты работы таможенной и пограничной служб с учетом складывающейся обстановки, Александр Вольфович обозначил задачи, требующие первоочередного решения.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
ГТК
Новости рубрики Общество
Фото Университета гражданской защиты МЧС Специалисты из Иордании повысили квалификацию на базе центра подготовки спасателей в Беларуси
Фото из архива Завершается строительство корпуса для выхаживания новорожденных в РНПЦ "Мать и дитя"
Роман Головченко Внешняя торговля, ВВП и зарплаты - Головченко об итогах полугодия
Фото из архива За сутки в Беларуси зарегистрирован 1061 пациент с COVID-19, выписаны 1016
Фото из архива Депутат: в программе социально-экономического развития до 2025 года сделан акцент на укреплении института семьи
Владимир Гусаков Беларусь располагает всеми возможностями для дальнейшего развития полярных исследований - Гусаков
Главное
Во время совещания От союзных программ и экономики до национальной безопасности - Лукашенко собрал совещание с Совмином
Внешняя торговля, ВВП и зарплаты - Головченко об итогах полугодия
Проект изменений в Конституцию будет внесен Президенту в течение недели - Миклашевич
Дом "Токио" встречает новоселов!
Топ-новости
Головченко 19-20 августа посетит с рабочим визитом Кыргызстан
Матпомощь к школе по госпрограмме уже получили более 73 тыс. многодетных семей
Вольфович: Беларусь уделяет особое внимание развитию инфраструктуры на границе
Миклашевич: порядок формирования ВНС обсудят на заседании Конституционной комиссии с участием Президента
Белорусские аграрии намолотили около 5,9 млн т зерна
Турчин: людям на личных приемах надо давать предельно простые и понятные ответы
За сутки в Беларуси зарегистрирован 1061 пациент с COVID-19, выписаны 1016
До +24°С градусов тепла ожидается по юго-востоку Беларуси 19 августа
МТЗ в январе-июле увеличил экспорт более чем на 40% 
Белорусским дипломатам поступило 9 обращений с просьбой помочь покинуть Афганистан
Минюст напомнил, как уберечься от недобросовестных риелторов
Белорусы могут получать египетские электронные визы
Беларусь располагает всеми возможностями для дальнейшего развития полярных исследований - Гусаков
Минэкономики прогнозирует рост ВВП на 3,3% по итогам года
"Белавиа" с 3 сентября начнет выполнять чартерные рейсы в Иорданию
Реклама
С нами интереснее
тв программа тв программа
курсы курсы
гороскоп гороскоп
погода погода
Темы Все темы
Судьбы женщин - судьба единой Беларуси Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Олимпиада в Токио Вступительная кампания - 2021 Репортаж БЕЛТА Специальный репортаж
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.