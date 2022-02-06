Вольфович: белорусы - народ-патриот, который готов защищать свою страну

6 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусы - народ-патриот, который готов защищать свою страну. Об этом заявил в эфире телеканала ОНТ государственный секретарь Совета безопасности Александр Вольфович, сообщает БЕЛТА.

"Идет бешеная милитаризация на территории сопредельных стран. Вкладываются огромные деньги в вооружение армии. Давайте посмотрим и зададим вопрос: так, кто больше тратит на оборону и кто вооружается сегодня?, - отметил Александр Вольфович. - Польша тратит на оборону около $14 млрд. Украина в этом году замахнулась на $15,5 млрд. Литва тратит на оборону и вооружение 2,1% от ВВП, Латвия также, Польша - 2,2 % от ВВП. В Беларуси, например, знаю, в соответствии с планом строительства и развития Вооруженных Сил на оборону и вооружения запланировано 1,5% от ВВП. Это значительно меньшие суммы, чем тратят наши соседи".

Госсекретарь подчеркнул, в вопросе Президента белорусскому народу: готовы ли вы платить за собственную оборону и оборону государства - прежде всего звучит вопрос: а готовы ли мы защитить свою страну? "Я думаю, что в большей степени все-таки мы - патриоты. Мы сделали выводы из уроков 2020 года. Наш народ посмотрел, что могло произойти в Казахстане и мы готовы защищать свою страну. Думаю, что все-таки белорусы - народ-патриот", - добавил он.-0-

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