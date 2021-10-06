Вольфович: миграционная проблема стала для Запада поводом для перекладывания на Беларусь последствий своих недальновидных действий

6 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Государственный секретарь Совета безопасности Республики Беларусь Александр Вольфович 6 октября посетил Каменецкий район Брестской области. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Госсекретариате Совбеза.

Александр Вольфович совершил рабочую поездку в приграничный Каменецкий район, где встретился с местным активом, обсудил общественно-политическую и социально-экономическую обстановку в регионе, оценил ситуацию на границе.

После посещения участка белорусско-польской границы, пограничных застав Брестской пограничной группы в беседе с журналистами госсекретарь отметил, что после осложнения миграционной ситуации на границе со странами ЕС Беларусь фактически в одиночку вынуждена была противостоять незаконной миграции, защищая интересы европейских соседей. Госпогранкомитет неоднократно обращал внимание европейских партнеров на необходимость конструктивного диалога и разморозки свернутых проектов трансграничного сотрудничества. Но, к сожалению, они это проигнорировали.

"В то же время европейские партнеры вместо поиска путей решения возникших проблем опустились до голословных абсурдных обвинений в адрес Беларуси о ведении так называемой гибридной агрессии, - отметил государственный секретарь Совета безопасности. - По сути миграционная проблема стала для коллективного Запада удобным поводом для перекладывания на белорусскую сторону последствий своих недальновидных действий в кризисных регионах, а также продвижения "западных демократических ценностей", что якобы оправдывает необходимость наращивания давления на нашу страну".

Он отметил, что, игнорируя принципы двустороннего взаимовыгодного сотрудничества в охране границы и придерживаясь санкционных установок, наши соседи прибегли к самым радикальным методам решения миграционной проблемы. Вразрез с действующими договоренностями стала нормой незаконная доставка к границе и силовое выдавливание на белорусскую территорию беженцев, попросивших убежища в сопредельных странах ЕС. Первые такие факты были зафиксированы еще в середине июля на границе с Литвой. Зачастую данные действия сопровождаются применением в отношении мигрантов физической силы и специальных средств.

Таким образом, подчеркнул Александр Вольфович, Запад вновь демонстрирует двойные стандарты. С одной стороны, Европейский суд по правам человека, Управление Верховного комиссара ООН по правам беженцев требуют от сопредельных с нами стран оказывать помощь мигрантам, находящимся на границе с Беларусью, принимать беженцев, но с другой - мы становимся свидетелями попыток их насильственного вытеснения. Мало того, вместо оказания в соответствии с международными конвенциями помощи мигрантам, деньги зарубежных налогоплательщиков бессмысленно тратятся на возведение заборов, при помощи которых страны Европы попросту хотят отгородиться от миграционной проблемы.

"Наряду с этим Запад вырабатывает рекомендации для наших соседей "по нейтрализации соответствующих вызовов и угроз". Так, в сентябре в Литве в течение двух недель была развернута специализированная группа НАТО по противодействию "гибридным" угрозам. Эксперты альянса оценили обстановку, связанную с увеличением потока нелегальных мигрантов, и передали Вильнюсу пакет таких рекомендаций. Не исключаем, что данные советы могут привести к эскалации ситуации", - заявил государственный секретарь Совета безопасности.-0-

Государственный секретарь Совета безопасности Александр Вольфович посетил пункт упрощенного пропуска "Переров" в Каменецком районе

Фото Павла Орловского