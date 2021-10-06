Вольфович: миграционная проблема стала для Запада поводом для перекладывания на Беларусь последствий своих недальновидных действий

Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Среда, 6 октября 2021
Минск Ясно +8°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
17:56 Реликвии, зарисовки, фотографии: выставку о Нюрнбергском процессе представили в музее истории ВОВ Общество
17:51 Минчанин предлагал могилевчанкам легкий заработок. Возбуждено уголовное дело Происшествия
17:50 Генпрокуратура направила в суд уголовное дело в отношении группы анархистов Происшествия
17:44 Совбез РФ: во время пандемии в Сети активизировалась вербовочная деятельность экстремистов В мире
17:42 Кочанова встретилась с преподавательским составом и курсантами Академии МВД Общество
17:36 Литва обяжет непривитых граждан регулярно сдавать тесты на COVID-19 за свой счет В мире
17:34 Грузия ослабила карантин и начала марафон вакцинации против COVID-19 В мире
17:32 Вольфович: миграционная проблема стала для Запада поводом для перекладывания на Беларусь последствий своих недальновидных действий Общество
17:21 Первенства и чемпионаты по отдельным видам спорта будут проходить между Играми стран СНГ Спорт
17:18 Погодные условия поспособствуют завершению озимого сева и появлению всходов - Белгидромет Экономика
17:13 Совместную систему связи ВС стран СНГ обсудили в Ереване Общество
17:02 Госконтроль провел аудит эффективности работы ЖКХ Осиповичского района Регионы
17:01 Макей предложил ЮНКТАД оценить влияние санкций на устойчивое развитие Политика
16:53 БРСМ в этом году трудоустроил в студотрядах более 30 тыс. человек Общество
16:50 Беларусь выступила за сотрудничество различных интеграционных объединений для достижения ЦУР Политика
16:48 Белорусские таможенники пресекли два факта незаконного ввоза автомобилей Происшествия
16:38 Депутат Европарламента: ситуация со свободой слова в странах ЕС вызывает все больше вопросов В мире
16:18 В Минске серые риелторы обманули не менее десяти человек на Br850 тыс. Происшествия
16:18 ФОТОФАКТ: Международная выставка-ярмарка BelTexIndustry открылась в Минске Экономика
15:44 В Гродно очевидец помог задержать пьяного водителя Происшествия
15:43 В Молодечно мужчина нашел в мусорном контейнере охотничьи патроны Происшествия
15:35 Борисовчанин взял у знакомого Br9 тыс. на совместный бизнес и потратил на свои нужды Происшествия
15:35 Цена на энергетический уголь в Европе впервые превысила $300 за тонну В мире
15:34 Хоккеист “Динамо-Минск” Лукас Бенгтссон вошел в топ-5 бомбардиров-защитников КХЛ Спорт
15:28 Премьер Великобритании поддержал ужесточение наказаний для демонстрантов, перекрывающих дороги В мире
15:26 ГПК: польская сторона попыталась одновременно вытеснить в Беларусь несколько групп беженцев Общество
15:23 Ринго Старр и более 100 музыкантов записали кавер хита The Beatles для кампании по борьбе с голодом В мире
15:22 Карпенко: по основным и доппрограммам в Беларуси обучаются не менее 25 тыс. иностранных студентов Общество
15:18 Субботин: Беларуси нужны и важны отношения с Грузией Политика
15:14 Леди и бродяги. Финалистки конкурса "Мисс Беларусь" вышли на подиум вместе с бездомными животными Общество
Все новости
Все новости
Общество
06 октября 2021, 17:32

Вольфович: миграционная проблема стала для Запада поводом для перекладывания на Беларусь последствий своих недальновидных действий

6 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Государственный секретарь Совета безопасности Республики Беларусь Александр Вольфович 6 октября посетил Каменецкий район Брестской области. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Госсекретариате Совбеза.

Александр Вольфович совершил рабочую поездку в приграничный Каменецкий район, где встретился с местным активом, обсудил общественно-политическую и социально-экономическую обстановку в регионе, оценил ситуацию на границе.

После посещения участка белорусско-польской границы, пограничных застав Брестской пограничной группы в беседе с журналистами госсекретарь отметил, что после осложнения миграционной ситуации на границе со странами ЕС Беларусь фактически в одиночку вынуждена была противостоять незаконной миграции, защищая интересы европейских соседей. Госпогранкомитет неоднократно обращал внимание европейских партнеров на необходимость конструктивного диалога и разморозки свернутых проектов трансграничного сотрудничества. Но, к сожалению, они это проигнорировали.

"В то же время европейские партнеры вместо поиска путей решения возникших проблем опустились до голословных абсурдных обвинений в адрес Беларуси о ведении так называемой гибридной агрессии, - отметил государственный секретарь Совета безопасности. - По сути миграционная проблема стала для коллективного Запада удобным поводом для перекладывания на белорусскую сторону последствий своих недальновидных действий в кризисных регионах, а также продвижения "западных демократических ценностей", что якобы оправдывает необходимость наращивания давления на нашу страну".

Он отметил, что, игнорируя принципы двустороннего взаимовыгодного сотрудничества в охране границы и придерживаясь санкционных установок, наши соседи прибегли к самым радикальным методам решения миграционной проблемы. Вразрез с действующими договоренностями стала нормой незаконная доставка к границе и силовое выдавливание на белорусскую территорию беженцев, попросивших убежища в сопредельных странах ЕС. Первые такие факты были зафиксированы еще в середине июля на границе с Литвой. Зачастую данные действия сопровождаются применением в отношении мигрантов физической силы и специальных средств.

Таким образом, подчеркнул Александр Вольфович, Запад вновь демонстрирует двойные стандарты. С одной стороны, Европейский суд по правам человека, Управление Верховного комиссара ООН по правам беженцев требуют от сопредельных с нами стран оказывать помощь мигрантам, находящимся на границе с Беларусью, принимать беженцев, но с другой - мы становимся свидетелями попыток их насильственного вытеснения. Мало того, вместо оказания в соответствии с международными конвенциями помощи мигрантам, деньги зарубежных налогоплательщиков бессмысленно тратятся на возведение заборов, при помощи которых страны Европы попросту хотят отгородиться от миграционной проблемы.

"Наряду с этим Запад вырабатывает рекомендации для наших соседей "по нейтрализации соответствующих вызовов и угроз". Так, в сентябре в Литве в течение двух недель была развернута специализированная группа НАТО по противодействию "гибридным" угрозам. Эксперты альянса оценили обстановку, связанную с увеличением потока нелегальных мигрантов, и передали Вильнюсу пакет таких рекомендаций. Не исключаем, что данные советы могут привести к эскалации ситуации", - заявил государственный секретарь Совета безопасности.-0-

Государственный секретарь Совета безопасности Александр Вольфович посетил пункт упрощенного пропуска "Переров" в Каменецком районе
Государственный секретарь Совета безопасности Александр Вольфович посетил пункт упрощенного пропуска "Переров" в Каменецком районе

Фото Павла Орловского

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
граница
Новости рубрики Общество
Реликвии, зарисовки, фотографии: выставку о Нюрнбергском процессе представили в музее истории ВОВ
Фото из архива Кочанова встретилась с преподавательским составом и курсантами Академии МВД
Олег Мищенко. Фото Министерства обороны Совместную систему связи ВС стран СНГ обсудили в Ереване
Фото из архива БРСМ в этом году трудоустроил в студотрядах более 30 тыс. человек
Скриншот из видео ГПК ГПК: польская сторона попыталась одновременно вытеснить в Беларусь несколько групп беженцев
Игорь Карпенко Карпенко: по основным и доппрограммам в Беларуси обучаются не менее 25 тыс. иностранных студентов
Главное
Во время совещания У Лукашенко обсудили ход сельскохозяйственных работ. На какие проблемы обратил внимание Президент?
Головченко: поддержание контактов Беларуси и России в сфере транспорта крайне важно для обеих сторон
Кочанова: украинский народ всегда был и остается родным для нас
Плати с Оплати™ по всему миру!
Топ-новости
Кочанова встретилась с преподавательским составом и курсантами Академии МВД
Макей предложил ЮНКТАД оценить влияние санкций на устойчивое развитие
Сивак: обращения граждан нацеливают нас на корректировки норм в законодательстве
Вольфович: миграционная проблема стала для Запада поводом для перекладывания на Беларусь последствий своих недальновидных действий
Субботин: Беларуси нужны и важны отношения с Грузией
Госатомнадзор: отключение энергоблока БелАЭС от сети не влияло на радиационную безопасность
Инвестиционный потенциал Minsk World высоко оценили на выставке "ЭКСПО-2020" в Дубае
Леди и бродяги. Финалистки конкурса "Мисс Беларусь" вышли на подиум вместе с бездомными животными
Комитет защиты журналистов БСЖ обеспокоен судьбой сотрудников закрываемой "Комсомольской правды в Беларуси"
ГПК: польская сторона попыталась одновременно вытеснить в Беларусь несколько групп беженцев
НАН: из-за глобального потепления озимые культуры имеют преимущества по сравнению с яровыми
Уникальность, легкость и экологичность. Почему сотовый картон стремительно набирает популярность в Беларуси
Минтруда: привиты уже 76% работников и 93% проживающих стационарных соцучреждений
Марзалюк: в учебниках нужно давать верифицированный контент о Великой Отечественной войне
БУТБ не видит предпосылок для возобновления роста цен на пиломатериалы для белорусских потребителей
Реклама
С нами интереснее
погода погода
гороскоп гороскоп
курсы курсы
тв программа тв программа
Темы Все темы
Судьбы женщин - судьба единой Беларуси Специальный репортаж Проект "Сделано на Минщине. Опыт лучших" Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Лучшие фото БЕЛТА Год народного единства
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.