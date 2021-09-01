1 сентября, Столбцы /Корр. БЕЛТА/. Наступивший учебный год станет для системы образования прорывным. Таким мнением с журналистами сегодня поделился государственный секретарь Совета безопасности Александр Вольфович во время торжественного открытия новой школы в Столбцах, передает корреспондент БЕЛТА.

"Ни в одной стране, которая по размерам и численности населения схожа с Беларусью, нет такого количества учреждений образования, как у нас. В государстве стараются создавать детям в школах такие условия, чтобы они чувствовали себя комфортно, делают многое, чтобы развивать сферу образования, ведь подрастающее поколение - золотой фонд Беларуси, - сказал Александр Вольфович. - Наступивший учебный год станет для системы образования прорывным. В частности, в школе появились руководители по военно-патриотическому воспитанию, которые будут выполнять массу функций: давать знания детям и воспитывать их, организовывать соревнования и экскурсии по историческим местам. Вспоминаю своего учителя по военной подготовке. Именно он дал мне путевку в жизнь как офицеру. Думаю, что такие педагоги есть и они подготовят не одно поколение патриотов".

Госсекретарь Совбеза также оценил новое учреждение образования в Столбцах. Он отметил, что в школе есть все, чтобы вырастить настоящих граждан. В здании школы есть учебные кабинеты и лаборатории, помещения для трудового обучения, учебно-спортивные залы, тир, лыжная база, комнаты для медицинского обслуживания, ресурсные центры, общешкольный центр с актовым залом и комнатой общественных организаций, помещения для эстетического воспитания и кружковой работы, помещения административно-хозяйственного и вспомогательного назначения, пищеблок, бассейн. "С учетом трагического события, которое произошло ранее в одной из городских школ, особое внимание здесь уделено системе безопасности", - добавил Александр Вольфович.

Учащимся госсекретарь Совбеза пожелал идти уверенной поступью по дороге образования и стать настоящими гражданами страны. "Уверен, в будущем из вас вырастут хорошие учителя, врачи, руководители", - отметил он.-0-