Вольфович о "Союзной решимости": зимой всегда сложнее проводить маневры и учения

6 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Зимой всегда сложнее проводить маневры и учения, заявил в эфире телеканала ОНТ государственный секретарь Совета безопасности Александр Вольфович, сообщает БЕЛТА.

"Сегодняшнее стратегическое мероприятие, как внезапная проверка сил реагирования Союзного государства, которое проходит на территории Республики Беларусь - это одно из мероприятий подготовки для защиты нашего государства. Учение имеет исключительно оборонительный характер в отличие от тех учений, которые проходят на территории сопредельных стран", - сказал Александр Вольфович.

В соответствии с решением глав двух государств в Беларуси до 9 февраля проходит первый этап проверки сил реагирования Союзного государства. В рамках боевого слаживания на различных полигонах войска отрабатывают вопросы ведения обороны и борьбы с НВФ.

На втором этапе проверки сил реагирования, с 10 по 20 февраля, пройдет совместное учение "Союзная решимость - 2022". Подразделения и воинские части Вооруженных Сил Беларуси и Восточного военного округа Вооруженных Сил России отработают задачи по пресечению и отражению внешней агрессии в ходе оборонительной операции, а также по противодействию терроризму и защите интересов Союзного государства.

Практические действия войск проходят на полигонах Брестский, Домановский, Гожский, Обуз-Лесновский и Осиповичский. Планируется задействовать аэродромы Барановичи, Лунинец, Лида и Мачулищи. Численность военнослужащих и количество техники, применяемой на учениях, попадающие под действие Венского документа 2011 года, не превышают определенные им параметры, которые подлежат уведомлению

"Время выбрано, конечно, наиболее сложное. Зимой всегда сложнее проводить маневры, учения. Это накладывает определенный отпечаток, - отметил госсекретарь. - Плановые учения - это все замечательно, но, когда идет внезапная проверка сил и средств, более реально видна картина и готовность войск к выполнению своих задач. Очень крупные маневры проходят с отработкой вопросов стратегических перегруппировок на большие расстояния, с созданием группировок на операционных направлениях и выполнением задач по отражению агрессии. Если мы раньше не рассматривали южное направление, как угрозу безопасности страны, сегодня мы, исходя из оценки военно-политической, стратегической обстановки, вынуждены рассматривать в том числе и южное направление. Прежде всего, для защиты южных границ Союзного государств".-0-