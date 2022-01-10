Вольфович: особое внимание необходимо уделять противодействию терроризму и экстремизму во всех проявлениях

10 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Особое внимание необходимо уделять противодействию терроризму и экстремизму во всех проявлениях. Такую точку зрения выразил в разговоре с корреспондентом БЕЛТА после внеочередного саммита Совета коллективной безопасности ОДКБ по ситуации в Казахстане государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович.

"Сегодня народ Казахстана столкнулся с тяжелейшим испытанием. В результате вооруженного мятежа, организованного с целью государственного переворота, погибли люди, в том числе представители правоохранительных органов, разрушена инфраструктура, - отметил Александр Вольфович. - Но мятежникам, основной костяк которых составляли боевики-террористы, не удалось посеять в стране хаос, развязать братоубийственную войну".

По словам государственного секретаря Совета безопасности, в регионе своевременно было введено чрезвычайное положение, а в ходе контртеррористической операции террористам дан жесткий и решительный ответ. По официальной просьбе руководства страны в Казахстан был оперативно введен миротворческий контингент ОДКБ, который взял под охрану стратегически важные объекты. Это позволило силовым структурам Казахстана сосредоточить усилия на нормализации ситуации, поиске и ликвидации вооруженных бандформирований.

"Введение миротворцев, среди которых и белорусские военнослужащие, оказало стабилизирующее влияние на ситуацию в стране и регионе в целом", - подчеркнул Александр Вольфович.

Госсекретарь Совета безопасности также обратил внимание на то, что в ходе внеочередного саммита Совета коллективной безопасности ОДКБ по ситуации в Казахстане Президент Беларуси верно указал на влияние внешнего фактора в происходящих в стране событиях. Вмешательство коллективного Запада никогда ни к чему хорошему не приводило: в различных регионах мира вспыхивали новые очаги нестабильности, войны, развязывалось гражданское противостояние. Испытала на себе подобное давление и Беларусь.

"По последним данным, ситуация в Казахстане нормализуется. Но уже сегодня следует сделать выводы и извлечь уроки из произошедшего, - отметил Александр Вольфович. - Важно совершенствовать миротворческую деятельность ОДКБ, наращивать потенциал организации по оперативному реагированию на подобные кризисные ситуации, укреплять взаимодействие в рамках интеграционных объединений. Особое внимание необходимо уделить противодействию терроризму и экстремизму во всех их проявлениях. Прежде всего, деятельности так называемых спящих террористических ячеек. От этого сегодня не застрахован никто".-0-