Вольфович отметил вклад Института национальной безопасности в защиту интересов страны

21 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Государственный секретарь Совета безопасности Александр Вольфович посетил Институт национальной безопасности Республики Беларусь, передает корреспондент БЕЛТА.

Выступая перед профессорско-преподавательским составом и слушателями учебного заведения, Александр Вольфович отметил важную роль сотрудников органов государственной безопасности в защите Отечества в годы Великой Отечественной войны, обеспечении безопасности государства в послевоенный период, отстаивании национальных интересов суверенной Беларуси.

"Сегодня Институт национальной безопасности - ведущее учебное заведение страны по подготовке высокопрофессиональных кадров, способных эффективно реагировать на возникающие вызовы и угрозы, - подчеркнул госсекретарь Совбеза. - Это особенно важно в условиях международной нестабильности, характеризующейся разрушением мировой архитектуры безопасности, столкновением центров силы, гибридными войнами и цветными революциями, дестабилизацией межэтнических отношений, биологическими и иными опасностями".

Отвечая на вопросы сотрудников института, Александр Вольфович подробно рассказал о подготовке новой редакции Концепции национальной безопасности Республики Беларусь, основных изменениях, которые планируется внести в обновленный стратегический документ.

Накануне республиканского референдума по внесению изменений и дополнений в Основной закон страны госсекретарь Совбеза подчеркнул особую важность новых национальных интересов, закрепленных в обновленной Конституции, - благополучие и процветание, сохранение исторической правды, социальная ответственность граждан, реализация потенциала молодежи.

"Вам предстоит сделать выбор, от которого будет зависеть дальнейшее развитие нашего суверенного государства", - заявил Александр Вольфович, обращаясь к присутствующим.

В завершение встречи государственный секретарь Совета безопасности поздравил сотрудников института с приближающимся Днем защитников Отечества и Вооруженных Сил Республики Беларусь, а также поощрил отличившихся.-0-