Вольфович: Польша демонстрирует на границе не силу, а свое бессилие

25 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Польша демонстрирует на границе не силу, а свое бессилие, заявил журналистам государственный секретарь Совета безопасности Александр Вольфович, передает корреспондент БЕЛТА.

"Они демонстрируют не силу, они демонстрируют свое бессилие, на мой взгляд. Как можно демонстрировать силу, выводя против безоружных людей танки, самоходные артиллерийские установки, боевые вертолеты, курсировать вдоль государственной границы, - отметил Александр Вольфович. - Они применили водометы, слезоточивый газ по территории сопредельного государства. Тем самым нарушив международные требования, про которые они очень сильно кричат, и затронули территорию чужой страны. Мы же в ответ не применили водометы и слезоточивый газ. А если они применят самоходные артиллерийские установки, якобы для разгона мигрантов? Это будет развязывание войны в центре Европы".

Госсекретарь подчеркнул, что Беларусь сполна ощутила на себе ужасы Великой Отечественной войны. "До сих пор, поднимая останки наших погибших людей из земли, вздрагиваем и смотрим, что делали нацисты и их сподвижники. Поэтому допустить такого мы не имеем права. Беларусь не имеет сегодня права сделать ошибку в политическом плане, я уже не говорю про какие-то военные вопросы", - констатировал он.-0-