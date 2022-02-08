Вольфович: "Пусть каждый предатель задумается: продолжать вредить стране или вести себя достойно"

8 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Государственный секретарь Совета безопасности Александр Вольфович рассказал корреспонденту БЕЛТА, о чем шла речь сегодня на заседании Совета безопасности и какие решения были приняты.

"Один из основных вопросов, рассмотренных сегодня на заседании Совета безопасности, - подготовка к референдуму по внесению изменений в действующую Конституцию Беларуси, - отметил Александр Вольфович. - Глава государства справедливо подчеркнул, что коллективному Западу не нравится суверенная политика нашей страны. Мы являемся свидетелями беспрецедентного давления на Беларусь. Деструктивные силы любыми путями пытаются раскачать ситуацию в обществе".

По словам госсекретаря Совета безопасности, введение абсурдных санкций выглядит по крайней мере нелепо и противоречит нормам международного права. Наращивание военного присутствия НАТО у границ Беларуси существенно повышает риски и вызовы, подрывает стабильность в регионе. "В отличие от наших соседей и стран альянса мы не разворачиваем на постоянной основе у своих границ многотысячные группировки и не вводим чрезвычайные режимы", - обратил внимание он.

"В случае обострения ситуации мы готовы дать достойный отпор, - подчеркнул Александр Вольфович. - Детально об этом доложено Президенту Беларуси руководителями силового блока. При усилении военной активности НАТО вблизи наших границ в Вооруженных Силах спланировано наращивание мер стратегического сдерживания". Он также напомнил, что в настоящее время в соответствии с принятым главой государства решением проходит внеплановая проверка боеспособности сил реагирования Вооруженных Сил Беларуси и России.

"Мы учли те события, которые проявились в Беларуси в августе 2020 года. Сделали дополнительные выводы из ситуации в Казахстане в 2022 году. Всеми субъектами системы обеспечения национальной безопасности спланированы меры по обеспечению безопасности в период подготовки и проведения референдума", - заявил госсекретарь.

Он также проинформировал, что на заседании Совета безопасности особое внимание уделено дальнейшему совершенствованию законодательства. Главой государства поддержано предложение о введении так называемой заочной уголовной ответственности для лиц, скрывающихся от наказания за пределами страны. Рассмотрены вопросы утраты белорусского гражданства.

"Пусть каждый предатель задумается: продолжать вредить стране или вести себя достойно", - заявил Александр Вольфович.-0-