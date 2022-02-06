Вольфович: ситуация в Украине подогревается фейками и слухами

6 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ситуация в Украине подогревается фейками и слухами, заявил в эфире телеканала ОНТ государственный секретарь Совета безопасности Александр Вольфович, сообщает БЕЛТА.

"Идут различные поводы, чтобы спровоцировать ситуацию. Украинский вертолет, который наша страна зафиксировала и предоставила материалы объективного контроля. Ответа не последовало. Буквально на днях наши средства радиоэлектронной борьбы поставили помехи и посадили принудительно украинский беспилотник на территории Брестского полигона. Был вызван украинский посол в Министерство иностранных дел, которому была вручена очередная нота. Что это, если не провоцирование ситуации? Беспилотник с разведывательной аппаратурой находился на территории чужого государства. Наши беспилотные летательные аппараты не нарушают государственную границу, да и не только беспилотные летательные аппараты", - сказал Александр Вольфович.

Госсекретарь подчеркнул: посмотрите, что происходит сегодня на территории Украины, которую явно подталкивают, накаляют обстановку. "Постоянно говорят об агрессии с территории уже Беларуси. О том, что Российская Федерация собирается напасть на Украину, что, на мой взгляд на сегодня нецелесообразно и маловероятно. Да и необходимости такой нет, - отметил он. - Различные фейки используют, различные слухи, подогревают эту обстановку, провоцируя ситуацию. По моей информации, сегодня в Министерстве обороны Украины присутствует около 5-6 советников стратегического уровня - военных советников, а на оперативном уровне - более 64 таких советников. То есть, явно американские советники диктуют, как жить, как строить свои вооруженные силы, чем заниматься и что делать, - констатировал он. - Те деньги, которые вкладывают сегодня американцы в строительство и развитие вооруженных сил Украины, если так можно назвать, позволяют им диктовать условия и нахождение такого количества советников на территории другого государства, наверное, говорит само за себя".

И мы должны быть готовы адекватно ответить на все риски и вызовы. "Я еще не говорю об угрозах. Не хотелось бы переходить к этому термину. Поэтому, невольно вспоминается древняя римская поговорка: Хочешь мира, готовься к войне", - добавил Александр Вольфович.-0-