Вольфович участвует в заседании Комитета начальников штабов ВС стран СНГ в Самарканде

29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Начальник Генерального штаба Вооруженных Сил - первый заместитель министра обороны Беларуси генерал-майор Александр Вольфович прибыл в Самарканд (Узбекистан) для участия в очередном заседании Комитета начальников штабов вооруженных сил государств - участников Содружества Независимых Государств. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве обороны.

Состоялась встреча главы белорусской военной делегации с генерал-майором Павлом Эргашевым, первым заместителем министра обороны - начальником Генерального штаба Вооруженных Сил Узбекистана.

Стороны обсудили состояние двустороннего военного сотрудничества между оборонными ведомствами и перспективы его развития. Кроме того, по поручению Президента Беларуси генерал-майор Александр Вольфович передал узбекской стороне, как дань памяти и уважения подвигу народа Узбекистана в годы Великой Отечественной войны, экспонаты для укомплектования музея "Парк Победы".

"Действительно, визит белорусской делегации в Узбекистан начался с ответственной и приятной миссии - выполнения распоряжения Президента о передаче экспонатов в музейный комплекс "Парк Победы" в Ташкенте, - рассказал Александр Вольфович. - В ноябре прошлого года, во время официального визита в Беларусь министра обороны Узбекистана нам стало известно, что открытие этого музейного комплекса приурочено к празднованию 75-летия Великой Победы. Конечно, мы не могли оставить без внимания обращение военного ведомства Узбекистана о содействии в оснащении "Парка Победы" экспонатами. В Беларуси к этому относятся очень трепетно. И мы не делим - белорус, узбек, украинец, азербайджанец, армянин - мы ко всем относимся с теплотой. Всегда на братских могилах лежат цветы, и мы помним и будем помнить об этом".

За последние годы сотрудничество Беларуси и Узбекистана значительно укрепляется. "Уже не первый год узбекские военнослужащие успешно проходят обучение в Военной академии Беларуси, учатся слушатели адъюнктуры. В соответствии с Планом двустороннего сотрудничества между министерствами обороны Беларуси и Узбекистана на 2020 год предусмотрено проведение 23 мероприятий. Взаимодействие растет. Конечно, это способствует в первую очередь укреплению мира", - отметил начальник генштаба.-0-

Фото Министерства обороны