Вольфович: важно внедрять в учебный процесс Академии МВД профессионально ориентированные технологии

13 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В учебный процесс Академии МВД важно внедрять профессионально ориентированные технологии обучения. Об этом заявил во время посещения академии государственный секретарь Совета безопасности Александр Вольфович, сообщили БЕЛТА в вузе.

Госсекретарь посетил Международный учебный центр подготовки, повышения квалификации, переподготовки кадров в сфере миграции и противодействия торговле людьми, ряд кафедр, специализированных кабинетов, оперативно-ситуационный штаб, учебные аудитории и жилые помещения курсантов. Познакомился с условиями обучения и быта курсантов, штатной численностью профессорско-преподавательского состава, порядком поступления в адъюнктуру, после чего встретился с профессорско-преподавательским составом академии.

"Академия МВД - уникальное учебное заведение, которое готовит специалистов разных направлений, обеспечивающих порядок в стране. У профессорско-преподавательского состава академии есть потенциал. Об этом свидетельствует тот факт, что многие руководители милицейского ведомства являются выпускниками этого вуза. Тем не менее необходимо осуществлять мониторинг служебной деятельности и корректировку образовательных программ, - отметил Александр Вольфович. - Важно внедрять в учебный процесс профессионально ориентированные технологии обучения. К слову, киберпреступность в стране увеличивается и набирает обороты. Важно повышать раскрываемость таких преступлений. Во многом качественная подготовка правоохранителя зависит от людей, присутствующих в зале. Именно вы закладываете фундамент в будущего офицера, от которого зависит безопасность в нашей стране".

По его словам, наряду с учебным и научным процессом немалое значение имеет профориентационная работа с молодежью, потенциальными абитуриентами. С этого и начинается подготовка патриотичных, преданных стране молодых офицеров. "Что касается научного потенциала, то важно, чтобы тематика диссертаций находилась в практической плоскости. Научные исследования должны иметь применительный характер и реализовываться", - подчеркнул госсекретарь.

Столичный милицейский вуз готовит кадры для Министерства внутренних дел, Государственного комитета судебных экспертиз, Следственного комитета, Государственного пограничного комитета, Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля, Министерства обороны. С 2019 года в Академии МВД на базе кафедр правовой информатики и оперативно-разыскной деятельности ведется обучение по направлению "Противодействие киберпреступлениям и компьютерная разведка". -0-

Фото ГИОС Академии МВД