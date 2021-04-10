Вольфович: вопросы экологической безопасности выходят на первое место в мире

10 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники Государственного секретариата Совета безопасности во главе с госсекретарем Совбеза Александром Вольфовичем высадили сегодня лесные культуры сосны и березы в Станьковском лесничестве Минского лесхоза, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Беларусь ассоциируется во всем мире с прекрасными лесами, озерами, реками. Это бренд нашей страны, гордость каждого белоруса. Более 40% территории республики составляют лесные массивы. Это залог экологической безопасности как нашей страны, так и Европы в целом", - сказал Александр Вольфович.

По его словам, сегодня во всем мире вопросы экологической безопасности выходят на первое место. Это загрязнение окружающей среды, изменение экологии, климата, вырубка лесных массивов, осушение озер, вылавливание рыбы, уничтожение животных и т.д. "В нашей стране этим вопросам уделяется большое внимание. В частности, правительством, главой государства, Министерством лесного хозяйства принимаются различные меры. Выработаны целые программы, лишь малая толика этого - ежегодное проведение Недели леса, которая в Беларуси организуется уже в 14-й раз. Только в прошлом году было высажено более 23 млн деревьев. Если каждый гражданин нашей страны посадит весной хотя бы одно дерево - это уже будет ощутимый вклад в повышение нашего благосостояния, улучшения экологической безопасности", - констатировал госсекретарь Совбеза.

Акция "Неделя леса" проходит в Беларуси с 3 по 10 апреля. В этом году она приурочена к Году народного единства.

Место проведения акции - объекты всех регионов Беларуси. Добровольцы могут посадить дерево, заложить памятную аллею, сквер, привести в порядок места отдыха в лесу.

В 2020 году новый лес был создан на площади около 5,5 тыс. га. Всего работы были организованы на 2332 объектах.

Главная цель акции "Неделя леса" - привлечь внимание к необходимости бережного отношения к лесному фонду. Особый акцент при этом делается на работе с подрастающим поколением.-0-

Фото Оксаны Манчук