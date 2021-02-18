Вольфович: вопросы национальной безопасности в Беларуси стоят во главе угла

18 февраля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Вопросы военной и национальной безопасности в Беларуси стоят во главе угла. Об этом сегодня во время сбора с руководством областей на полигоне Гожский журналистам сообщил государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович, передает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня на базе учебного центра 6-й отдельной гвардейской механизированной бригады на полигоне Гожский под руководством министра обороны проходит сбор с председателями облисполкомов и Мингорисполкома, а также их заместителями и руководителями военных комиссариатов. Цель сбора - повысить уровень знаний руководства регионов в вопросах совместных действий в современных вооруженных конфликтах, а также усовершенствовать навыки при обращении с оружием.

"Обстановка сегодня в мире очень не простая. Некоторые западные политики, решая свои геополитические задачи, пытаются развязать на территории сопредельных стран вооруженные конфликты, спровоцировать цветные революции и посеять хаос. События второй половины прошлого года показали, что Беларусь в этом плане не исключение. Поэтому вопросы военной, национальной безопасности в нашей стране стоят во главе угла", - отметил Александр Вольфович. Он подчеркнул, что четко в стране налажена и система подготовки руководителей, отвечающих за вопросы территориальной обороны. Сборы, подобные проходящему сегодня на полигоне Гожский, организуются регулярно.

Во время сбора подводятся итоги работы за минувший год, определяются задачи для территориальной обороны на очередной учебный год, вырабатываются общие решения. Неслучайно сбор проводится на полигоне, упор сделан на практическую составляющую. В частности, участники увидели совместные действия пограничников, вооруженных сил, территориальной обороны по прикрытию государственной границы, уничтожению незаконного вооруженного формирования. Познакомили руководителей регионов и с современными образцами вооружения, техники, средств связи.

Традиционно в программу сбора включили и стрельбы из состоящего на вооружении армии оружия. "Принцип "делай как я" никто не отменял. Руководитель, отвечающий за организацию территориальной обороны, должен сам уметь применять все виды вооружения и военной техники, которые будут у него в подчинении", - подчеркнул Александр Вольфович.

Сбор проводится ежегодно в разных областях страны. Он организован уже в седьмой раз.-0-

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