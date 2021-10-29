Вольфович вручил офицерам ВС госнаграды и объявил благодарности от имени Президента

29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Слониме на базе 11-й отдельной гвардейской механизированной бригады проходит второй этап оперативного сбора командного состава Вооруженных Сил Беларуси, сообщили БЕЛТА в Министерстве обороны

В начале мероприятия государственный секретарь Совета безопасности генерал-лейтенант Александр Вольфович вручил офицерам, добившимся высоких результатов в служебной деятельности, государственные награды и объявил благодарности от имени Президента Александра Лукашенко.

Второй этап сбора посвящен вопросам, которые будут положены в основу подготовки Вооруженных Сил в следующем учебном году. На лекционных занятиях офицерам доведены основные тенденции развития военно-политической обстановки, складывающейся вокруг Беларуси, анализ состояния социально-политической обстановки в государстве, а также теоретические подходы по применению Вооруженных Сил и их всестороннему обеспечению в данной форме стратегических действий.

Следующий учебный год в Вооруженных Силах Беларуси объявлен годом боевой подготовки. -0-

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