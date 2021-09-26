Вольфович: Запад пытается отгородиться от проблем с мигрантами колючей проволокой

26 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Запад пытается отгородиться от проблем с мигрантами колючей проволкой. Такое мнение высказал государственный секретарь Совета безопасности Александр Вольфович в интервью программе "Контуры" на телеканале ОНТ, сообщает БЕЛТА.

"В тех миграционных потоках, которые идут и пытаются идти через Беларусь на территорию восточной Европы, Беларусь не виновата. Не надо искать корень зла в Беларуси, хотя нас в этом и упрекают. А надо посмотреть и спросить коллективный Запад, что способствует этим миграционным процессам, откуда эти потоки мигрантов вообще взялись. Ведь в некогда таких прекрасных странах, как Ливия, Иран, Ирак, Сирия, народ жил и был счастлив, и не думал даже об этой Европе. А после того, как там разворошили все, свергли не конституционным путем лидеров, разрушили города, создали там ситуацию, связанную с голодом, нищетой и взрывами бомб, люди, конечно, побежали спасать своих детей и свои семьи. И для этого они ищут разные пути. А в Европу их даже позвали, им же сказали, что в Европе все хорошо и замечательно, и люди поехали жить туда, они там готовы трудиться", - считает госсекретарь Совета безопасности.

Что касается ситуации на границах Беларуси с Польшей, Литвой и Латвией, Александр Вольфович высказал мнение: "Вместо того, чтобы работать в соответствии с действующими международными договорами и двусторонними договорами, которыми в принципе соблюдались всегда, Запад пытается отгородиться от этой проблемы колючей проволокой. Из-за этого гибнут люди, которые пытаются пройти туда. Вместо того, чтобы решать это нормальными дипломатическими путями, искать способ решения этой задачи, Запад пытается обвинить Беларусь в том, что мы ведем какую-то гибридную войну. На самом деле такого нет".

Госсекретарь подчеркнул, что органы пограничной службы Беларуси, как выполняли свою задачу по несению службы, так и выполняют. "Только за август - сентябрь пресечено более 700 попыток выдворение с территории Польши и Литвы на территорию Беларуси. Более 8,5 тыс. беженцев пытались вытолкнуть поляки и литовцы на территории Беларуси и прежде чем их сюда отправить, людей избивают, бьют электрошокером, и такие случаи происходят каждый день. По-моему, это не решение проблемы. Нужно садиться за стол переговоров и находить консенсус", - считает Александр Вольфович.-0-