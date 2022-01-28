Вольфович: зарубежные антибелорусские центры по-прежнему вынашивают намерение взять реванш

28 января, Минск /Корр. БЕЛТА /. Беларусь является одним из важнейших форпостов Союзного государства, который пытаются сломать на протяжении длительного времени. Об этом после ежегодного обращения Президента с Посланием к белорусскому народу и Национальному собранию заявил корреспонденту БЕЛТА государственный секретарь Совета безопасности Александр Вольфович.

"Сегодня можно говорить о дестабилизации коллективным Западом всего постсоветского пространства, - подчеркнул Александр Вольфович. - Вслед за событиями 2020 года в Беларуси в текущем году последовала резкая эскалация обстановки в Казахстане. При этом обращает на себя внимание применение схожих, но усовершенствованных технологий, скоординированных из-за рубежа информационных акций, нацеленных на подогрев протестных настроений. В частности, известные антибелорусские Telegram-каналы в Польше оперативно переориентировалась на Казахстан и стали по уже отработанным лекалам штамповать деструктивные материалы, призывать к уличным протестам. Одновременно под видом мирных демонстраций в крупнейших городах страны заранее подготовленные и обученные боевики и иностранные наемники целенаправленно нападали на военных и силовиков, захватывали оружие и боеприпасы, поджигали административные здания. Для устрашения радикалы и мародеры, в том числе преступники и рецидивисты, убивали мирных граждан, буквально отрезали головы силовикам".

По словам госсекретаря Совбеза, зарубежные антибелорусские центры по-прежнему вынашивают намерение взять реванш, в том числе в ходе республиканского референдума. В интернете регулярно размещается информация о различных сценариях дестабилизации обстановки, вплоть до срыва голосования.

"Изложенные вызовы и угрозы мы видим и оцениваем адекватно развитию обстановки. Исходя из нынешних событий, приняты дополнительные меры, в том числе усовершенствовано законодательство. Внесены соответствующие коррективы в практическую деятельность силового блока, направленные на повышение оперативности и эффективности применения имеющихся сил и средств", - заявил Александр Вольфович.-0-