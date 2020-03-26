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26 марта 2020, 08:59

"Волна" красоты и комфорта. В Минске в продаже - последние квартиры квартала в стиле Дубая!

Этот дом потрясающе красив. Особенно в лучах весеннего солнца! Он будто просит больше света и тепла. Возвышаясь грациозной волной над практически завершенных кварталом "Эмиратс Люкс", дом "Эмиратс Волна" подчеркивает приморский характер этого уголка комплекса "Минск Мир". Сейчас - последняя возможность приобрести здесь жилье!

Последние две секции дома "Эмиратс Волна" поступили в продажу меньше трех недель назад, а пятая часть квартир уже раскуплена. Ничего удивительного - это событие с нетерпением ожидали многие!

По словам главного архитектора компании "Эмирейтс Блю Скай" Петара Петрова, у дома есть несколько исключительных особенностей.

- Во-первых, это террасы на верхних этажах, а во-вторых, сама необычная форма этого здания. Название "Волна" не случайно - все в дизайне и архитектуре этого дома направлено на создание этого запоминающегося образа, - рассказал специалист.

В продаже - две последние секции дома "Эмиратс Волна" - 7-я и 8-я. В первых шести секциях распроданы уже все квартиры. Строительство квартала "Эмиратс Люкс" завершается - в октябре он будет сдан. Поэтому квартиры, которые сейчас есть в продаже - это последняя возможность уже будущей осенью стать жителем этого чудесного уголка комплекса "Минск Мир", который первым будет полностью готов к комфортному проживанию!

Дом "Эмиратс Волна" расположен на основном въезде в многофункциональный комплекс "Минск Мир" - вдоль главного проспекта всей застройки. Его изящная изогнутая форма, плавные линии фасада и переменная этажность создают устойчивый образ волны, шумящей в морском прибое. Динамикой своих линий "Эмиратс Волна" подчеркивает основное архитектурно-композиционное решение всей застройки.

Дом "Эмиратс Волна" расположен на основном въезде в многофункциональный комплекс "Минск Мир"
Дом "Эмиратс Волна" расположен на основном въезде в многофункциональный комплекс "Минск Мир"

В седьмой секции - 18 этажей и 126 квартир, в восьмой - 21 этаж и 154 квартиры.

На верхних этажах каждой секции - по три квартиры с террасами. Здесь совершенно потрясающий вид на весь комплекс "Минск Мир", и чтобы обзор был наиболее полным, ограждения террас выполнены из специального закаленного стекла.

Все квартиры - свободной планировки, которая позволяет организовать пространство в полном соответствии с потребностями жильцов и выделить необходимое количество комнат.

Подобрать жилье именно для своей семьи труда не составит - выбор на любой вкус! Квартиры-студии, так называемые "евродвушки" и "евротрешки" имеют площадь от 42 до 89 кв. метров, квартиры с террасами на верхних этажах - от 51 до 113 "квадратов".

В доме будет всегда много света! Во всех квартирах - остекленные лоджии, а также широкие окна с детскими замками безопасности. Стеклопакеты ведущих мировых производителей получат тонировку синего цвета - словно у набегающей волны!

Во всех квартирах - остекленные лоджии, а также широкие окна с детскими замками безопасности
Во всех квартирах - остекленные лоджии, а также широкие окна с детскими замками безопасности

В седьмой секции - два скоростных бесшумных лифта, в восьмой - три. Лифты - производства ведущего производителя компании OTIS.

В седьмой секции - два скоростных бесшумных лифта
В седьмой секции - два скоростных бесшумных лифта

В восьмой секции - три лифта. Все лифты производства компании OTIS
В восьмой секции - три лифта. Все лифты производства компании OTIS

Цоколь, крыльцо и террасы дома "Эмиратс Волна" получат отделку керамогранитной плиткой. При входе - удобные пандусы, которые облегчат жизнь молодым мамам с колясками, а также людям с ограниченными возможностями.

Цоколь, крыльцо и террасы дома "Эмиратс Волна" получат отделку керамогранитной плиткой
Цоколь, крыльцо и террасы дома "Эмиратс Волна" получат отделку керамогранитной плиткой

Вестибюли подъездов просторные, с высокими потолками, которые получат эксклюзивный дизайн в морской тематике. Здесь будут гранитные полы и порталы лифтов. Предусмотрена стойка для консьержа, зона ожидания курьера и туалетная комната с пеленальным столиком.

К слову, средняя площадь лобби превышает 55 кв. метров - это больше среднестатистической минской квартиры!

Возле дома предусмотрены велопарковки.

Стояночные места для автомобилей расположены по наружному контуру квартала, а в соседнем квартале есть многоуровневый автомобильный паркинг, который вмещает около 800 автомобилей. Он был введен в эксплуатацию еще полгода назад.

Стояночные места для автомобилей расположены по наружному контуру квартала
Стояночные места для автомобилей расположены по наружному контуру квартала

На первом этаже дома предусмотрены многочисленные коммерческие помещения, так что кафе и магазинчики, салоны и студии сферы услуг будут буквально рядом с подъездом. Это почти 20 тысяч кв. метров - насыщенность коммерческой инфраструктурой в этом доме уникальна для Минска!

На первом этаже дома предусмотрены многочисленные коммерческие помещения
На первом этаже дома предусмотрены многочисленные коммерческие помещения

Для удобства жителей дома в доме сделано несколько сквозных проходов, чтобы в случае необходимости его не нужно было обходить.

Но главное - престижность и комфорт жилья во многом определяется месторасположением. Для дома "Эмиратс Волна", как и всего квартала "Эмиратс Люкс" - это принципиально важная составляющая!

Здесь большой зеленый двор с многочисленными детскими площадками, каждая из которых будет иметь свой уникальный дизайн. Предусмотрены зоны отдыха и спортивные площадки, оборудованные современными комплексами.

Во дворе дома "Эмиратс Волна" предусмотрены многочисленные детские площадки, зоны отдыха и спортивные площадки
Во дворе дома "Эмиратс Волна" предусмотрены многочисленные детские площадки, зоны отдыха и спортивные площадки

С другой стороны дома, вдоль главного проспекта комплекса, будет располагаться бульвар - место спокойных и приятных прогулок.

Вдоль главного проспекта комплекса, будет располагаться бульвар - место спокойных и приятных прогулок
Вдоль главного проспекта комплекса, будет располагаться бульвар - место спокойных и приятных прогулок

Прямо во дворе дома достраивается просторный торговый центр. Его торговая площадь превысит 4 тысячи кв. метров!

Последние секции дома - буквально у выходов со станции метро "Аэродромная" новой ветки столичного метрополитена! Рядом будет также несколько остановок наземного транспорта.

Развитая транспортная инфраструктура позволит легко добраться в любую точку города
Развитая транспортная инфраструктура позволит легко добраться в любую точку города

У дома "Эмиратс Волна" прекрасное соседство: с восточной стороны - детский сад с бассейном на 230 мест, с западной - современная школа с бассейном. А с южной стороны - центр всего комплекса "Минск Мир", все его преимущества!

Во-первых, новый городской парк - "зеленые легкие" всего комплекса. Аллеи и игровые площадки, фонтаны и скульптурные арт-объекты - здесь будет красиво, интересно, ярко. Это место как для романтических свиданий, так и для веселых семейных прогулок.

Во-вторых, самый большой в стране торгово-развлекательный центр "Мара Молл" - с магазинами, фудкортом и развлечениями на любой вкус, который непременно станет любимым местом проведения времени жителей комплекса.

И, конечно же, Международный финансовый центр Minsk World - деловое сердце всего комплекса. Он призван стать не только центром притяжения инвестиций со всего мира, но и способствовать созданию тысяч рабочих мест в Беларуси. Вполне возможно, что трудиться в нем будет и кто-то из жителей дома "Эмиратс Волна" - это всего несколько минут неспешного шага!

Международный финансовый центр Minsk World
Международный финансовый центр Minsk World

Именно этот прекрасный вид современного мегаполиса и будет открываться перед жителями квартир с террасами, и зрелище будет потрясающим. Кстати, окна всех торцевых квартир восьмой секции выходят на три стороны света и смотрят прямо на "Мара Молл" и МФЦ Minsk World!

Кроме того, все кварталы комплекса свяжет сеть велодорожек - и это прекрасная возможность как для оздоровительных вечерних велопроменадов, так и интенсивных спортивных тренировок.

Петар Петров убежден, что главное преимущество комплекса "Минск Мир", который признан самым масштабным в Европе, - его полное соответствие современным тенденциям градостроения.

Сегодня в мире актуальным считается не точечная застройка городской территории, а создание комплексов - формирование особого сообщества, "комьюнити". Ведь общественные помещения, инфраструктура здания задают качество его жизни в целом, объединяют людей по интересам.

Именно философия объединения людей в сообщество лежит в основе создания многофункционального комплекса "Минск Мир", уверяет Петар Петров.

- В целом мы не продаем квадратные метры. Мы продаем содержание, расположение, стиль и образ жизни. Может, это звучит несколько высокопарно, но это и определяет нашу жизнь, - говорит главный архитектор.

По его словам, этим определяется и развитая инфраструктура каждого квартала.

- Человек - частичка общества, семья - часть социума. Если в этом квартале 5 тысяч квартир - это около 15 - 20 тысяч человек. По сути, небольшой европейский город! И чтобы он жил, ему нужны и торговые площади, и коммерческие помещения для бизнеса, и школы, и сады, и детские, а также спортивные площадки, и возможность для организации развлечений. Именно так строится комплекс "Минск Мир" - по принципу "город в городе", - объясняет главный архитектор.

Проследить, как продвигается отделка дома "Эмиратс Волна" и благоустройство прилегающей территории, можно в онлайн-режиме с помощью видео-тура на сайте застройщика.

Важно, что приобретение недвижимости подобного уровня - это разумная и выгодная инвестиция. Квартиры в доме "Эмиратс Волна" в тех секциях, которые поступили в продажу ранее, уже подорожали на 50%. Специалисты сферы недвижимости считают, что в будущем цена "квадрата" в таких домах и в таком месте легко может достигать 3-5 тысяч евро! Так что покупка квартиры в доме "Эмиратс Волна" - это не только ваш комфорт и удовольствие, но и отличный вклад в будущее детей и внуков!

Застройщик убежден, что людям, нуждающимся в жилье, выгоднее вкладывать средства в собственную квартиру, чем делать бесконечные выплаты по аренде. Именно поэтому тем, кто мечтает о своей квартире, предлагается решиться - и стать, наконец, собственником, используя различные выгодные финансовые инструменты.

Длительная, до 10 лет в комплексе "Минск Мир", рассрочка от застройщика - это невероятно выгодный финансовый инструмент покупки! Без процентов, без переплат, без увеличения цены за квадратный метр. Справка о доходах и поручители не нужны, только паспорт для оформления договора!

Привлекательна и партнерская программ кредитования "Ипотека с нами" от Беларусбанка - это финансирование до 90% стоимости жилья сроком до 20 лет. Процентная ставка по кредиту составит 4,74% в первый год, 9,75% - на второй и третий год. Затем - 14,19% на остальные годы.

Интересна "быстрая" кредитная программа от Приорбанка - рассчитанная на 5 лет, она предполагает участие покупателя в размере от 10% от стоимости квартиры. При этом в первый год ставка составит 5,99%, в последующие - 14,18%.

Для тех, кто готов заплатить за свое жилье сразу - собственными средствами либо с привлечением кредитов банков предусмотрены существенные скидки!

Все подробности по условиям покупки квартир на старте продаж в доме "Эмиратс Волна" можно узнать на сайте bir.by и в отделе продаж застройщика. Офис работает ежедневно с 8.30 до 20.30, в выходные и праздничные дни с 9.00 до 20.00 по адресу: Минск, Мстиславца, 9 (Dana Center, 1-й этаж), ст. метро "Восток". Номер для связи через мобильных операторов 7675, городские телефоны +375 17 269−32−90, +375 17 39−39−465.

Решайтесь на покупку - и вам обеспечена "Волна" удовольствия!

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