Володин: недопустимо так относиться к беженцам на границе

2 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недопустимо так относиться к беженцам на границе, заявил журналистам председатель Госдумы России Вячеслав Володин по итогам заседания 61-й сессии Парламентского собрания Союза Беларуси и России в Минске, комментируя ситуацию на белорусско-польской границе, передает корреспондент БЕЛТА.

"Недопустимо так относиться к беженцам, особенно сейчас. На улице снег лежит, минусовая температура. Обогреть надо этих людей. А потом, откуда они появились? Ливия, Ирак, Сирия. Почему они бросили свои дома? Потому что у них страны все в руинах. Там нет мира, не решаются социальные вопросы. А кто в этом виноват? - сказал Вячеслав Володин. - Соединенные Штаты Америки разрушили Ливию, Ирак, в Сирии, видите, что происходило, сейчас в Афганистане. А в итоге - наплыв беженцев в Беларусь, другие европейские страны".

По словам председателя Госдумы России, страны Запада должны нести ответственность за свои действия.

"Не должно быть двойных стандартов. Не должно быть вмешательства в дела суверенных государств. И не надо обвинять власти Беларуси, потому что они сегодня оказались заложниками политики США и того же ЕС, который безмолвствовал, когда творились зло и беспредел в той же Ливии и Ираке. Они должны были думать о том, что беженцы хлынут к ним. А потом, если помогали раньше Испании и Италии, то почему не помогаете тогда Беларуси? Это все попытка оказать давление, попытка навязать свою волю".-0-