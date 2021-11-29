Володин: Польша в ситуации с беженцами попирает демократические принципы и гуманистические ценности

29 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Польша в ситуации с беженцами попирает демократические принципы и гуманистические ценности, заявил председатель ПА ОДКБ, председатель Госдумы Вячеслав Володин во время совместного заседания совета и 14-го пленарного заседания Парламентской Ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности в режиме видео-конференц-связи, передает корреспондент БЕЛТА.

"От международной экспансии США не выиграло ни одно государство. Везде они пытались строить демократию по своему образцу, навязывая свои стандарты. Сегодня граждане Ливии, Ирака, Сирии вынуждены искать убежище в других странах. Как результат - миграционный кризис на границе Беларуси и Польши, где несколько тысяч беженцев пытаются попасть в ЕС. Им обещали спокойную жизнь и высокие пособия, но вместо этого используют против них водометы, слезоточивый газ, применяют оружие. Тем самым попирая демократические принципы и гуманистические ценности", - сказал Вячеслав Володин.

Председатель Госдумы отметил, что Беларусь помогает беженцам. "Для того, чтобы их обогреть, оказать им помощь. Почему тогда ЕС, который сам спровоцировал эти процессы, не несет ответственности? - задался он вопросом.-0-