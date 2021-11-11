Володин: Польша вопреки всем гуманистическим ценностям применила газ и оружие против людей

11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Польша вопреки всем гуманистическим ценностям применила газ и огнестрельное оружие против людей. Об этом написал в своем Telegram-канале спикер Государственной думы России Вячеслав Володин, комментируя ситуацию на белорусско-польской границе, сообщает БЕЛТА.

"Причина происходящего - многолетний политический курс США и Евросоюза в отношении Ближнего Востока. Большая часть беженцев - выходцы из стран, куда вводились войска НАТО. Чтобы строить демократию по своему образцу, навязывать свои стандарты. Ливия, Ирак, Сирия - ни одно из этих государств не выиграло от международной экспансии Запада. И теперь граждане этих стран вынуждены искать убежища, - отметил спикер. - Евросоюз не спешит помогать Беларуси в этой ситуации, как это делалось, например, в отношении Турции или Италии. Наоборот. Польша с их согласия и вопреки всем гуманистическим ценностям применила газ и огнестрельное оружие против людей. Заявлений с осуждением подобных радикальных действий мы не слышим. Вместо этого - бряцают оружием и грозят санкциями Беларуси. Что это, если не двойные стандарты?"

Вячеслав Володин убежден, что в этой ситуации международные организации - Совет Европы и ПАСЕ, ОБСЕ и Европарламент - лучше бы перестали перекладывать ответственность и помогли беженцам.

"Со своей стороны будем поддерживать Беларусь, которая оказалась в непростой ситуации, столкнувшись с наплывом мигрантов. Позиция руководства страны заслуживает уважения. Чего нельзя сказать о тех, кто своими действиями создал проблему. Обязательно поднимем этот вопрос на предстоящей сессии Парламентского собрания Союза Беларуси и России", - резюмировал спикер Госдумы. -0-

Фото Рамиля Насибулина