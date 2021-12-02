Володин: скорейшую помощь мигрантам Евросоюз подменил санкциями против Беларуси

2 декабря, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Вместо скорейшей помощи замерзающим на границе мигрантам Евросоюз ввел пятый пакет санкций против Беларуси. На это указал в своем Telegram-канале спикер Госдумы России Вячеслав Володин, сообщает БЕЛТА.

"Решение Евросоюза носит недружественный и несправедливый характер, - подчеркнул Вячеслав Володин. - Оно жестоко по отношению к людям. Наступила зима, а значит, условия нахождения на границе становятся тяжелее с каждым днем. Прежде всего женщины и дети не были готовы к тому, что проведут почти месяц у колючей проволоки, - у многих нет даже теплой одежды. Вместо того, чтобы как можно скорее найти решение проблемы на основе норм международного гуманитарного права, польские власти используют жестокие методы, напоминающие времена Второй мировой войны, а Евросоюз вводит санкции против Беларуси, обвиняя ее в миграционном кризисе".

"Но откуда появились беженцы? Из Ливии, Ирака, Сирии. Причина - в действиях властей США и ЕС. Они разрушили государства, создали гуманитарные проблемы для граждан этих стран. Люди были вынуждены бросить свои дома в поисках лучшей жизни", - напомнил спикер Госдумы РФ.

Он назвал совершенно очевидным, что санкционная политика направлена на сдерживание Беларуси и России. "Мы живем в этой обстановке уже с 2014 года, и всем должно быть понятно, что любая подобная этому миграционному кризису ситуация - не причина, а повод для обвинений", - отметил Вячеслав Володин.-0-