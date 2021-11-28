Волонтер БРСМ: не могла остаться безучастной к проблемам беженцев, особенно жалко детей

28 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Невозможно оставаться безучастной к проблемам беженцев, особенно жалко и хочется помочь именно детям. Такое мнение сегодня корреспонденту БЕЛТА высказала второй секретарь Гродненского обкома ОО "БРСМ" Наталья Станюкевич, работающая волонтером в пункте временного размещения беженцев.

Сегодня для беженцев идет 21-й день на границе. Они продолжают находиться в пункте временного размещения в транспортно-логистическом центре рядом с пунктом пропуска "Брузги". Помогают в оказании помощи беженцам и волонтеры, в том числе и представляющие молодежную организацию.

"Не первый раз приезжаю сюда в качестве волонтера. Помню поездку в один из первых дней в лесной лагерь у границы. Непростые условия, ночевки под открытым небом в холодные ночи. Особенно было жалко детей. Оставаться безучастной к их проблемам просто невозможно", - отметила Наталья Станюкевич.

"Сейчас они, к счастью, находятся под крышей. Обеспечены питанием, водой, теплыми вещами. По мере сил пытаемся облегчить их ситуацию, оказываем всю посильную помощь. Участвуем в раздаче пищи, формировании продуктовых наборов, также молодежные волонтеры задействованы как переводчики", - рассказала она.

Ежедневно в ТЛЦ дежурят волонтеры БРСМ из Гродно, а также районов области. Также молодежь региона продолжает сбор гуманитарной помощи для беженцев.-0-