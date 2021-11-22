Волонтер-переводчица в ТЛЦ: хотела помочь людям, плюс получила огромный опыт на будущее

22 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Работа с беженцами важна и с точки зрения помощи людям, и в плане получения профессионального опыта. Такое мнение в беседе с корреспондентом БЕЛТА высказали студенты-волонтеры, работающие в ТЛЦ переводчиками.

Сегодня в пункте временного размещения беженцев в транспортно-логистическом центре рядом с пунктом пропуска "Брузги" находится около 2 тыс. человек. Почти никто из них не владеет русским или белорусским языком. Часть знает английский. Для облегчения коммуникации с ними ежедневно дежурят переводчики-волонтеры из числа студентов филфака ГрГУ им. Янки Купалы.

"Вызвались сами, как только узнали о происходящем. Очень важно быть востребованными, помогать людям. Да и в целом получаем неоценимый опыт для будущей работы", - рассказала студентка Кристина Макавчик. Она, как и ее коллеги-волонтеры, учится на переводчика с английского. Девушка отметила, что порой приходится непросто: накладывают отпечаток своеобразный диалект и произношение беженцев. Порой приходится работать двум переводчикам: владеющий английским беженец переводит, что говорят на родном языке, а волонтеры-переводчики уже с английского переводят на русский информацию для медиков.

"В этом тоже есть свои нюансы. Надо разобраться, на что жалуется человек, грамотно донести эту информацию. Также помогали взаимодействовать с беженцами правоохранителям и даже продавцам из автолавки", - поделилась волонтер-переводчик Диана Касьян. Она рассказала, что часто приходится помогать беженцам решить банальные бытовые вопросы. Зачастую дети не могут или стесняются попросить взрослых о чем-то нужном, а к волонтерам подходят без опаски. С девушками-волонтерами могут поговорить и женщины-беженки, которые в других ситуациях с трудом идут на контакт.

"Да, обстановка не самая простая. Но мы еще ни разу не пожалели, что согласились помочь. Опыт, знания, навыки общения в сложных ситуациях никогда не будут лишними", - подчеркнула Диана Касьян.

Среди студентов-волонтеров не только белорусы. Например, помочь с переводом вызвалась и студентка из Туркменистана Лачин Таганова. Кроме английского, она владеет персидским и турецким языками. Это серьезно помогает в коммуникации с беженцами.-0-

Фото Леонида Щеглова