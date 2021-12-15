Волонтеров проекта "Вакцина для жизни" будут чествовать 16 декабря в БГУ

15 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чествование волонтеров проекта "Вакцина для жизни" состоится 16 декабря в БГУ. Сертификатов участников и памятных подарков будут удостоены 20 студентов БГУ за активное участие в реализации проекта, организацию тематических мероприятий по вопросам COVID-19 и вакцинации. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе вуза.

В церемонии примут участие: руководство БГУ, представители первичной профсоюзной организации студентов вуза, Центра гигиены и эпидемиологии Московского района Минска, городского Центра здоровья, 33-й городской студенческой поликлиники, фармацевтического предприятия "Минскинтеркапс", БГМУ.

В рамках мероприятия будут организованы интерактивные площадки, "Пункт проверки здоровья". На стенде фармацевтического предприятия "Минскинтеркапс" посетители ознакомятся с продукцией компании. В "Пункте проверки здоровья" все желающие смогут измерить давление, температуру, уровень кислорода, вес и другие физиологические параметры.

Организаторами проекта выступили Минский городской исполнительный комитет и Минский городской центр гигиены и эпидемиологии. Основная цель - формирование позитивного отношения к профилактической вакцинации против коронавирусной инфекции и увеличение грамотности молодежи в вопросах иммунизации. В течение ноября и декабря на платформе Zoom и YouTube-канале первичной профсоюзной организации студентов БГУ для всех желающих были организованы тематические стримы. Волонтеры БГУ в прямом эфире рассказывали о COVID-19, вакцинации и ревакцинации, подготовке к прививке и ее выборе, правилах гигиены и безопасного поведения в условиях пандемии. Также в стримах в качестве экспертов выступили представители БГМУ. Участниками проекта "Вакцина для жизни" также стали студенты Белорусского государственного педагогического университета им. М.Танка и БИП - Университета права и социально-информационных технологий.-0-