14 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волонтеры БГУ организуют 17 сентября благотворительный киновечер. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе вуза.

Для просмотра предложат киноленту "Дневник баскетболиста" режиссера Скотта Кэлверта, снятую в 1995 году по автобиографическому роману Джима Кэрролла.

Символический входной билет посетители получат взамен на принесенные вещи для ребят из детской деревни "Истоки". Это могут быть спортивные и канцелярские товары, средства гигиены и сладости. Также желающим предлагается поддержать приют "Дома собачьей надежды", передав корма, ошейники и средства от клещей. Перед началом сеанса зрители ознакомятся с фотовыставкой волонтеров БГУ.

Посетить благотворительный киновечер могут все желающие. Для участия в мероприятии необходимо зарегистрироваться в Google-форме.

Организаторами акции выступают кураторская служба факультета философии и социальных наук, а также Студенческий союз БГУ.-0-